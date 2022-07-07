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رئيس حزب العمال البريطاني: استقالة جونسون خبر سار

Lebanon 24
07-07-2022 | 07:30
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قال رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر، إن الأنباء عن استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون، "خبر سار للبلاد"، مشددا على أن "بريطانيا تحتاج إلى بداية جديدة".
واعتبر ستارمر أن هذه الاستقالة "كان يجب أن تحصل منذ مدة طويلة. جونسون غير مناسب لتولي المنصب، وكان مسؤولا عن حملة الأكاذيب، والفضائح، والفساد.. وكل شخص متواطئ معه يجب أن يشعر بالخجل".
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وأضاف: "لقد أشرف المحافظون على 12 عاما من الركود الاقتصادي وتراجع الخدمات العامة والوعود الفارغة. لسنا بحاجة إلى تغيير في القمة في حزب المحافظين.. نحن بحاجة إلى تغيير مناسب للحكومة. نحن بحاجة إلى بداية جديدة لبريطانيا".
 
 
(روسيا اليوم)
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