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عربي-دولي

تحذير روسي لاميركا: تذكروا ألاسكا... فقد نستعيدها!

Lebanon 24
07-07-2022 | 08:30
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قال رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين، إنّ "على الولايات المتحدة أن تتذكر أنه يمكننا استعادة ولاية ألاسكا التي كانت تتبع لروسيا القيصرية حتى القرن الـ19."

وأضاف: "عندما تحاول أميركا التصرف بموارد بلادنا في الخارج، عليها قبل ذلك أن تتذكر أن لدينا أيضا شيئا يمكن استعادته".
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كما رأى أنه "لربما تتصرف واشنطن بطريقة أكثر عقلانية إذا أقدمت بلاده على تلك الخطوة".

يذكر أن ولاية ألاسكا الواقعة في شمالي غرب القارة الأميركية الشمالية، كانت جزءا من روسيا القيصرية، قبل أن تبيعها الإمبراطورة يكاتيرينا الثانية، للولايات المتحدة مقابل 7 ملايين و200 ألف دولار.
 
أتت تلك التصريحات رداً على التلميحات الغربية بأن إعادة اعمار أوكرانيا ستتم من الأموال الروسية المحجوزة في الخرج. وقد طالبت صراحة كييف بهذا الأمر.
 
 
(العربية)
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