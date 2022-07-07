بعد رفع علم أوكرانيا... موسكو قصفت جزيرة الأفعى

Advertisement

بعد استعادتها من القوات الروسية، تعرضت جزيرة الأفعى الأوكرانية لضربة روسية خلال ليل أمس الأربعاء، تسببت في أضرار كبيرة برصيفها البحري.فقد أصاب صاروخان أيضاً حقلاً زراعياً، ما أدى إلى تدمير 35 طناً من الحبوب في الجزيرة الواقعة في البحر الأسود، وفق السلطات الأوكرانية.ورفعت القوات الأوكرانية علم البلاد فوق الجزيرة صباح اليوم بعد انسحاب القوات الروسية منها الأسبوع الماضي.وقال الجيش الأوكراني، الاثنين الماضي، إن العلم الأوكراني سلم بطائرة هليكوبتر إلى الجزيرة بعد انسحاب الروس، وفق رويترز.