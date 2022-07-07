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أحد هؤلاء الثلاثة سيخلف جونسون... من هم؟

Lebanon 24
07-07-2022 | 10:30
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أظهر استطلاع رأي شمل ناخبي حزب المحافظين أن وزير الدفاع بن والاس هو الخليفة المرجح لبوريس جونسون.

وجاءت نتائج الاستطلاع لصالحه بنسبة 13٪ من حزب المحافظين.

واحتلت وزيرة السياسة التجارية بيني موردونت المرتبة الثانية في الاستطلاع بنسبة 12٪ من الأصوات.
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وجاء ثالثا، وزير المالية السابق ريشي سوناك ، وهو أحد الوزراء الذين استقالوا في الأيام الأخيرة. ونال نسبة 10٪ من الاصوات.
 
 
(روسيا اليوم)
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