ماذا قالت وزيرة الخارجية البريطانية عن استقالة جونسون؟

علقت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، على استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون من رئاسة حزب المحافظين، قائلة إنه "اتخذ القرار الصحيح".



وكتبت تراس في تغريدة عبر "تويتر": "حققت الحكومة بقيادة بوريس جونسون العديد من الإنجازات - خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واللقاحات ودعم أوكرانيا"، مضيفة: "نحن بحاجة إلى الهدوء والوحدة الآن ومواصلة الحكم حتى يتم العثور على زعيم جديد".

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(روسيا اليوم)