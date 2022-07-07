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ماذا قالت وزيرة الخارجية البريطانية عن استقالة جونسون؟

Lebanon 24
07-07-2022 | 10:30
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علقت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، على استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون من رئاسة حزب المحافظين، قائلة إنه "اتخذ القرار الصحيح".

وكتبت تراس في تغريدة عبر "تويتر": "حققت الحكومة بقيادة بوريس جونسون العديد من الإنجازات - خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واللقاحات ودعم أوكرانيا"، مضيفة: "نحن بحاجة إلى الهدوء والوحدة الآن ومواصلة الحكم حتى يتم العثور على زعيم جديد".
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(روسيا اليوم)
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