وزارة إسرائيلية عارضت خطوة جديدة لبلادها بشأن "حزب الله"... ما القصة؟

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن وزارة الطاقة الإسرائيلية عارضت خطوة السماح إعلاميا، بنشر ما أسمته "هجوم" "حزب الله" على منصة التنقيب في حقل "كاريش" للغاز الطبيعي عبر طائرات مسيرة، بدعوى أن هذا النشر قد يضر بالمصالح الاقتصادية الإسرائيلية. Advertisement



وعزت الوزارة الإسرائيلية معارضتها هذه الخطوة إلى توقعها استخراج الغاز من حقل "كاريش" في غضون شهرين، وهو ما علق عليه، رام بن باراك، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، الذي أكد أن إسرائيل إن لم تكشف عن هذه المحاولات لـ"حزب الله"، فإن الحزب نفسه كان سيقوم بذلك.

(سبوتنيك)