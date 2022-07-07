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عربي-دولي
قتيل وجرحى في قصف روسي على كراماتورسك
Lebanon 24
07-07-2022
|
13:00
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قتل شخص على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح في قصف على كراماتورسك، المركز الإداري لمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، والهدف المحتمل للعملية العسكرية الروسية.
وخلّف الانفجار حفرة كبيرة في الفناء الواقع بين فندق ومبانٍ سكنية، وشوهد في المكان جثة قتيل وجرحى وسيارتان محترقتان، وفق فرانس برس.
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من جهته، قال رئيس بلدية المدينة أولكسندر غونتشارينكو على فيسبوك، إن "غارة جوية استهدفت الجزء الأوسط من كراماتورسك"، مضيفاً أن "هناك ضحايا".
كما دعا السكان إلى البقاء في الملاجئ، موضحاً أن "الخطر لم ينتهِ بعد".
(العربية)
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