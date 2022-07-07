Advertisement

عربي-دولي

قتيل وجرحى في قصف روسي على كراماتورسك

Lebanon 24
07-07-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-969268-637928107126750569.jpg
Doc-P-969268-637928107126750569.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قتل شخص على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح في قصف على كراماتورسك، المركز الإداري لمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، والهدف المحتمل للعملية العسكرية الروسية.

وخلّف الانفجار حفرة كبيرة في الفناء الواقع بين فندق ومبانٍ سكنية، وشوهد في المكان جثة قتيل وجرحى وسيارتان محترقتان، وفق فرانس برس.
Advertisement

من جهته، قال رئيس بلدية المدينة أولكسندر غونتشارينكو على فيسبوك، إن "غارة جوية استهدفت الجزء الأوسط من كراماتورسك"، مضيفاً أن "هناك ضحايا".

كما دعا السكان إلى البقاء في الملاجئ، موضحاً أن "الخطر لم ينتهِ بعد".
 
 
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2022-07-07
15:30 | 2022-07-07
15:00 | 2022-07-07
14:30 | 2022-07-07
14:00 | 2022-07-07
13:30 | 2022-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website