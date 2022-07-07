بوتين: العزلة والإبادة الجماعية تجاه السكان في دونباس كانتا من الجانب الأوكراني

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العزلة والإبادة الجماعية تجاه السكان في دونباس كانتا من الجانب الأوكراني.

وقال بوتين، اليوم الخميس، خلال لقاء مع الفائزين في مسابقة "قادة روسيا": "هذه عزلة وإبادة جماعية، إذا أخذنا في الاعتبار الضغط العسكري الذي ترافق لمدة ثماني سنوات"، مضيفا: "سنفعل كل شيء لاستعادة الحياة بالكامل وتصبح طبيعية للأشخاص الذين يعيشون هناك".

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وأشار بوتين إلى أن روسيا ستساعد دونباس حتى يتمكن الناس هناك من العيش في ظروف جيدة.

وتابع: "وجد الناس هناك في دونباس لفترة طويلة، ثماني سنوات، أنفسهم، كما يقولون، بين السماء والأرض. هل تفهم ما هي المشكلة؟ لم يكن لديهم أي جوازات سفر - لا أوكراني ولا روسي. لم يتمكنوا من شراء حتى تذكرة طائرة للسفر في جميع أنحاء روسيا، لم يتمكنوا من شراء تذكرة. لم يتمكنوا من إرسال أطفالهم للدراسة. حتى إلى الجامعات الروسية. هناك حصة! هذا يعني أن العلاقات مع أوكرانيا قد فقدت، ولكن هذا لم يكن مع روسيا. أنا هنا لا أتحدث عن القصف وما إلى ذلك".

(سبوتنيك)