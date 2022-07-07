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عربي-دولي

بعد تنحي جونسون.. زيلينسكي "واثق" في أن سياسة بريطانيا تجاه أوكرانيا لن تتغير

Lebanon 24
07-07-2022 | 16:30
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أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في ضوء استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن ثقته في أن سياسة بريطانيا تجاه أوكرانيا لن تتغير.
 
ووفقا لتقارير "سي إن إن"، وصف زيلينسكي جونسون بأنه "صديق حقيقي لأوكرانيا" وأعرب عن ثقته في أن سياسة لندن تجاه أوكرانيا لن تتغير على الرغم من استقالة رئيس الوزراء البريطاني.
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وأعلن جونسون يوم الخميس أنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين البريطاني، وسيشغل منصب رئيس الوزراء حتى يتم تعيين زعيم جديد للحزب.
 
(روسيا اليوم)
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