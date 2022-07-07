بعد تنحي جونسون.. زيلينسكي "واثق" في أن سياسة بريطانيا تجاه أوكرانيا لن تتغير

أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في ضوء استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن ثقته في أن سياسة بريطانيا تجاه أوكرانيا لن تتغير.



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وأعلن جونسون يوم الخميس أنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين البريطاني، وسيشغل منصب رئيس الوزراء حتى يتم تعيين زعيم جديد للحزب. ووفقا لتقارير "سي إن إن"، وصف زيلينسكي جونسون بأنه "صديق حقيقي لأوكرانيا" وأعرب عن ثقته في أن سياسة لندن تجاه أوكرانيا لن تتغير على الرغم من استقالة رئيس الوزراء البريطاني.وأعلن جونسون يوم الخميس أنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين البريطاني، وسيشغل منصب رئيس الوزراء حتى يتم تعيين زعيم جديد للحزب.

(روسيا اليوم)