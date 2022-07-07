جونسون يستقيل ويبقى للخريف

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بعد أن عاند أشهراً مطالب باستقالته أمام سلسلة فضائح، استجاب بوريس جونسون، بطل بريكست لضغوط حزبه بعد تمرد غير مسبوق شمل العشرات من الوزراء ونوابهم، لكنه رفض الدعوات لرحيله فوراً عبر تعيين بديل له، وقرر البقاء في منصبه حتى اختيار حزب المحافظين زعيماً جديداً..بعد ثلاث سنوات مضطربة في السلطة تميّزت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وأزمة كورونا وفضائح أخلاقية، وبعد ضغوط جبارة واستقالات طالت نحو 59 وزيراً ونائباً ومسؤولاً بفريقه الحكومي، قدّم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته من زعامة حزب المحافظين، داعياً إلى اختيار زعيم جديد سريعاً، لكنه أوضح أنه ينوي الاستمرار في منصبه رئيساً للحكومة حتى الخريف إلى أن يتم انتخاب خليفة له.وفي كلمة وجهها إلى مواطنيه من أمام مقر الحكومة في "10 داونينغ ستريت"، أمس ، أعلن جونسون (58 عاماً) أنه "حزين لترك أفضل وظيفة في العالم"، معدداً إنجازات حكومته من بريكست إلى مواجهة روسيا.وأقرّ جونسون بأنه لم يعد بإمكانه الاستمرار في منصبه بسبب تنامي المعارضة ضده من جانب نواب حزبه في مجلس العموم، معتبراً أنه "لا يوجد شخص بإمكانه البقاء في منصبه للأبد، لذلك ينبغي أن يكون هناك زعيم جديد وبالتالي رئيس وزراء جديد".