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عربي-دولي

الركن الأعظم.. حجاج بيت الله يتوافدون إلى عرفات

Lebanon 24
07-07-2022 | 23:30
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استعداداً لتأدية الركن الأعظم، بدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد من مشعر منى للوقوف على صعيد عرفات.
 
وانتقل ضيوف الرحمن من مشعر منى يوم التاسع من شهر ذي الحجة، لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على صعيد عرفات.
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250 ألف حاج وصلوا
ووصل أكثر من 250 ألف حاج حتى الآن إلى المشعر.

بدوره، أوضح مساعد المشرف العام لشؤون النقل بوزارة الحج عبدالملك قربان، لـ"العربية"، بأن الهدف تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات عند الساعة 10 من صباح الجمعة.
 
وأوضح أن قطار المشاعر سينقل 80 ألف من حجاج جنوب آسيا، ومعهم حجاج الداخل، بتنظيم من وزارة الحج العمرة.

ومن المقرر أن يتقاطر الحجاج إلى الصعيد لتأدية صلاتي الظهر والعصر قصراً وجمعاً بأذان وإقامتين.

ثم يتوجّهون لرمي جمرة العقبة بعدما يتحللون التحلل الأول.

لا أوبئة أو أمراض
في سياق متصل، طمأنت وزارة الصحة السعودية الخميس، بأن لديها نظاما متطورا يستخدم في موسم الحج للكشف المبكر عن الأوبئة.

كما أكدت أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل أي حالات مرضية.

إلى ذلك، أكد رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، عدم تسجيل أي أمراض أو حالات ضمن حجاج بيت الله الحرام لهذا الموسم 1443هـ.
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