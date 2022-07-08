البنتاغون يؤكد: روسيا تتقدم في دونباس

وسط استمرار المعارك، أكدت وزارة الدفاع الأميركية، أن القوات الروسية تواصل تحقيق التقدم خلال الاشتباكات في إقليم دونباس شرق أوكرانيا.

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وأضاف مسؤول رفيع في البنتاغون الخميس، أن الأيام المقبلة ستختبر قدرة الجيش الروسي في الاحتفاظ بالأماكن التي أعلن سيطرته عليها، وهو ما اعتبره تحدٍ هام أمامه.كما أشار إلى أن المشاكل التي واجهتها روسيا منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا قبل أشهر، لا تزال قائمة، وفقاً لما نقله عنه موقع أميركي.روسيا تؤكد استمرار الضرباتجاء ذلك في حين تحتد المعارك في إقليم دونباس هدف روسيا القادم.فقد أعلن الجيش الروسي الخميس، مواصلة الضربات على مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية تحقيقاً لغرضه.في حين يواصل المدنيون إخلاء المدن التي تتعرض للقصف شرق أوكرانيا، بعد أربعة أشهر ونصف من بدء النزاع.