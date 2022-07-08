أميركا: لن نتهاون في ردع التهريب الإيراني

على وقع التطورات الأخيرة التي أكدت تورّط إيران بعمليات تهريب لصالح حلفائها في المنطقة، أفادت القيادة المركزية الأميركية بخصوص مصادرة أسلحة منشؤها طهران، بأنها نفّذت عملية في شباط الماضي لردع تلك التصرفات.

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كما أضافت أن العملية أسفرت عن مصادرة صواريخ أرض-جو ومحركات صواريخ كروز منشؤها إيران.



رسالة أميركية واضحة

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يوضح أن واشنطن لن تسمح للأعمال غير المسؤولة والعدوانية من قبل إيران أن تمر دون رادع براً وبحراً وجواً.



إلى ذلك، ختمت مؤكدة على دعم شركاء وحلفاء الولايات المتحدة الذين يرتبطون مع واشنطن بعلاقات استراتيجية تمتد لعقود.



يذكر أن الحكومة البريطانية، كانت أعلنت أمس الخميس، أن قوات البحرية الملكية صادرت أثناء عمليات الأمن البحري الروتينية في أوائل عام 2022 أسلحة وصواريخ متطورة في زوارق سريعة إيرانية في المياه الدولية جنوب إيران. وكشفت في بيان، الجمعة، بأن مدمرة تابعة للبحرية الأميركية كانت تدعم القوات البحرية البريطانية، نفّذت في الخامس والعشرين من شباط الماضي، اعتراضاً في خليج عمان.كما أضافت أن العملية أسفرت عن مصادرة صواريخ أرض-جو ومحركات صواريخ كروز منشؤها إيران.رسالة أميركية واضحةوأشارت إلى أن هذا الإجراء يوضح أن واشنطن لن تسمح للأعمال غير المسؤولة والعدوانية من قبل إيران أن تمر دون رادع براً وبحراً وجواً.إلى ذلك، ختمت مؤكدة على دعم شركاء وحلفاء الولايات المتحدة الذين يرتبطون مع واشنطن بعلاقات استراتيجية تمتد لعقود.يذكر أن الحكومة البريطانية، كانت أعلنت أمس الخميس، أن قوات البحرية الملكية صادرت أثناء عمليات الأمن البحري الروتينية في أوائل عام 2022 أسلحة وصواريخ متطورة في زوارق سريعة إيرانية في المياه الدولية جنوب إيران.