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عربي-دولي

الأمم المتحدة تشدد ثانية: فتح الطرقات باليمن أولوية

Lebanon 24
08-07-2022 | 02:30
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شدد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن على الأطراف اليمنية الالتزام ببنود الهدنة والموافقة على فتح الطرق المغلقة في تعز ومحافظات أخرى.
وأكد غروندبرغ في بيان الخميس، أن جميع الأطراف مسؤولة عن تخفيف معاناة المدنيين وتسهيل حرية حركتهم الآمنة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة توفّر المنصة لنهج تفاوضي مستدام وموثوق.
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مقترح أممي
وكشف المبعوث الأممي أنه قدم مقترحاً معدلاً في الثالث من تموز الجاري، تشمل المرحلة الأولى منه فتح 4 طرق في تعز، مطالبا فتحها على الفور لما لها من أهمية في التخفيف من معاناة الناس، وفق تعبيره.

فيما تضم المرحلة الثانية فتح طرق رئيسية في تعز ومحافظات أخرى، بما فيها مأرب، والبيضاء، والجوف، والحديدة، والضالع.

وأكد البيان أيضاً على حرص المبعوث الأممي على الاستمرار بالتواصل مع الأطراف المعنية وحثهم على التعاطي بإيجابية مع هذه المقترحات.
الحكومة اليمنية ملتزمة
يذكر أن القوات المشتركة اليمنية كانت أعلنت فتح طريق "المخا- البرح- تعز " من طرف واحد، بحضور وزير الإعلام معمر الإرياني الذي يزور جبهات الساحل الغربي بتكليف من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وأعلن الإرياني أن فتح الطريق خطوة هامة من أجل تخفيف معاناة أبناء محافظة تعز في ظل حصار غاشم من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.

كما دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط الجاد على الميليشيات لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق الهدنة.
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