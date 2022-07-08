الأمم المتحدة تشدد ثانية: فتح الطرقات باليمن أولوية

شدد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن على الأطراف اليمنية الالتزام ببنود الهدنة والموافقة على فتح الطرق المغلقة في تعز ومحافظات أخرى.

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وأكد غروندبرغ في بيان الخميس، أن جميع الأطراف مسؤولة عن تخفيف معاناة المدنيين وتسهيل حرية حركتهم الآمنة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة توفّر المنصة لنهج تفاوضي مستدام وموثوق.مقترح أمميوكشف المبعوث الأممي أنه قدم مقترحاً معدلاً في الثالث من تموز الجاري، تشمل المرحلة الأولى منه فتح 4 طرق في تعز، مطالبا فتحها على الفور لما لها من أهمية في التخفيف من معاناة الناس، وفق تعبيره.فيما تضم المرحلة الثانية فتح طرق رئيسية في تعز ومحافظات أخرى، بما فيها مأرب، والبيضاء، والجوف، والحديدة، والضالع.وأكد البيان أيضاً على حرص المبعوث الأممي على الاستمرار بالتواصل مع الأطراف المعنية وحثهم على التعاطي بإيجابية مع هذه المقترحات.