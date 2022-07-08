بوتين يؤكد: لم نبدأ أي مهام جدية في أوكرانيا حتى الآن

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم تبدأ حتى الآن أي من مهامها الجدية في أوكرانيا.

وقال بوتين في اجتماع مع زعماء الفصائل في مجلس الدوما، متحدثا عن العملية الخاصة، إن روسيا لم تبدأ بعد أي شيء جدي في أوكرانيا.

وتابع بوتين: "يجب أن يعلم الجميع أننا، بشكل عام، لم نبدأ أي شيء جدي بالفعل".

وأضاف: "يقال لنا، نسمع اليوم أننا بدأنا حربا في دونباس، في أوكرانيا. لا، لقد أطلقها هذا الغرب الجماعي، حيث نظم ودعم انقلابا مسلحا غير دستوري في أوكرانيا في عام 2014، ثم شجع وبرر الإبادة الجماعية ضد الناس في دونباس"، مؤكدا أن "هذا الغرب الجماعي نفسه هو المحرض المباشر والمذنب فيما يحدث اليوم".