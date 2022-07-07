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اعتداء بالرصاص على رئيس وزراء سابق.. وهذه حالته (فيديو)

Lebanon 24
07-07-2022 | 23:34
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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء السابق شينزو آبي نقل إلى المستشفى وهو ينزف بعدما سقط أرضا خلال إدلائه بكلمة في مدينة نارافي غربي اليايان.

 

وأضافت الهيئة أن صوتا يشبه إطلاق عيار ناري سُمع حينها وأن السلطات اعتقلت رجلا مشتبها به في المكان.

 

 
 

وذكر مراسل للهيئة أن دوي إطلاق رصاصتين متتاليتين سُمع خلال حديث آبي.

 

وأفادت وكالة كيودو للأنباء بأن رئيس الوزراء السابق فاقد للوعي ويبدو أن قلبه توقف عن العمل.

المصدر: سكاي نيوز
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