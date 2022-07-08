روسيا توبّخ ماكرون بعد افشائه مكالمة مع بوتين... خاطبه فيها بشكل غير رسمي: "يا فلاديمير"!

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قالت صحيفة The Times البريطانية، اإن الرئاسة الروسية "الكرملين" وبَّخت الرئيسَ الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ لخرقه البروتوكول الدبلوماسي، والسماح ببثِّ مكالمة أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين قبل أربعة أيام من بدء الهجوم على أوكرانيا.حسب الصحيفة، فإن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين تضمنت محاولة ماكرون الأخيرة غير الناجحة لكبح بوتين عن غزو أوكرانيا قبل أربعة أيام فقط من بدء الهجوم.وقال سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن ما فعله ماكرون في إعطائه الإذن بعرض محتوى المكالمة الهاتفية التي استمرت 9 دقائق، في فيلم وثائقي تلفزيوني، يخالف تقاليد الحفاظ على السرية، التي يُفترض اتباعها في المحادثات الخاصة بين القادة.كما استنكر لافروف ما حدث، قائلاً: "الآداب الدبلوماسية لا تقبل تسريباً على هذا النحو لمثل هذه التسجيلات بقرارٍ من جانب واحد".بدورها، اشتكت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الكرملين، مما حدث، وقالت: "عندما اتصل ماكرون بالرئيس الروسي، سُمِح للصحفيين بتسجيل المحادثة بأكملها، وتصويرها. هذا مثال على المعاني الغريبة التي يقصدون إليها عند الحديث عن الدبلوماسية".وقالت وكالة الأنباء الحكومية الروسية Ria Novosti: "لم يعد الفرنسيون يحترمون القواعد الدبلوماسية للمفاوضات منذ أمد طويل".وفي المكالمة، يقول ماكرون مخاطباً بوتين بأسلوب غير رسمي: "فلاديمير، أريدك أن تساعدني قليلاً. الأجواء يسودها التوتر الشديد على خطوط الاتصال. لقد بذلت جهدي حقاً لحثِّ زيلينسكي على الهدوء أمس".وسأل ماكرون نظيرَه الروسي عما إذا كانت "التدريبات العسكرية" لقواته على الحدود ستنتهي في اليوم التالي كما أعلن، وردَّ بوتين بأنها ستنتهي "على الأرجح". ثم يطلب منه ماكرون: "لا تستسلم لأي استفزازات من أي نوع في الساعات والأيام القادمة".إضافة إلى ذلك، تتضمن المكالمة حثَّ ماكرون للرئيس الروسي على قبول اقتراح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالاجتماع لنزع فتيل الأزمة في أوكرانيا، ويوافق بوتين موافقة ملتبسة على العرض، ويقول إنه سيطلب على الفور من مساعديه البدء في العمل على وضع تفاصيل الأمر.