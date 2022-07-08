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عربي-دولي

إلغاء مراسم التصوير الجماعي لوزراء خارجية العشرين في بالي

Lebanon 24
08-07-2022 | 01:44
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 افادت "روسيا اليوم" ان اجتماع وزراء خارجية دول "G20"، شهد كسرا لحفل التصوير التقليدي للمشاركين، بسبب رفض وزارء خارجية الولايات المتحدة ودول أخرى المشاركة فيه بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
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ونقلت وكالة "كيودو" عن مصادر دبلوماسية أن "التقاط الصور الجماعية هذه المرة لن يحدث".

وذكرت شبكة "سي إن إن" في وقت سابق أن "وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي وصل إلى بالي في اليوم السابق لحضور الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين، يخطط لتجنب المشاركة في التصوير الفوتوغرافي المشترك التقليدي إذا كان لافروف موجودا".

وفي اليوم السابق، أقيم حفل عشاء ترحيبا بالمشاركين، قرر وزراء خارجية دول مجموعة السبع عدم حضور العشاء احتجاجا على حضور لافروف.

وينعقد اجتماع وزراء دول مجموعة العشرين في إندونيسيا، وسط توتر متزايد في العلاقات بين روسيا والدول الغربية على خلفية الوضع في أوكرانيا.
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