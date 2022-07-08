سبيل وحيد لتجنب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.. ما هو؟

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في الأسبوع الماضي، استأنفت إيران والولايات المتحدة لفترة وجيزة المفاوضات غير المباشرة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.وبحسب مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، "على عكس الجولة السابقة من المحادثات في فيينا، والتي انهارت في آذار، استضافت قطر هذه الجولة ولم تضم ممثلين من معظم الأطراف الأخرى في الاتفاقية الأصلية: الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة. على الرغم من انتهاء المحادثات دون تحقيق انفراج، فإن حقيقة أن واشنطن وطهران اتفقتا على هذا الشكل الجديد تشير إلى مصلحة مشتركة في استعادة الصفقة. لدى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رغبة قوية في إعادة البرنامج النووي الإيراني إلى الأنظار مرة أخرى وتجنب الاختيار من قائمة غير جذابة من الخيارات لمنع طهران من تخصيب اليورانيوم إلى درجة قريبة من الأسلحة وتقليص وقت "الاختراق" ليقترب من الصفر. بالنسبة لإيران، الدافع الأقوى هو تخفيف العقوبات، الأمر الذي سيسمح لها ببيع النفط والحصول على مليارات الدولارات في حسابات مجمدة. مثل هذا الارتياح مهم بشكل خاص الآن، حيث اضطرت الحكومة الإيرانية التي تعاني من ضائقة مالية إلى خفض الدعم على منتجات الألبان والبيض والقمح، مما أثار ردود فعل عامة عنيفة واحتجاجات في كل أنحاء البلاد".وتابعت المجلة، "من المؤكد أن المصلحة المشتركة لا تضمن تجديد الصفقة، كما يشير غياب أي تقدم في هذه الجولة الأخيرة من المحادثات. أصرت طهران على أن تقوم واشنطن بإزالة الحرس الثوري الإسلامي من قائمته للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وهو الأمر الذي وعد بايدن علنا بعدم القيام به. ومع ذلك، من المحتمل التوصل إلى اتفاق في مرحلة ما، حتى لو كان تردد كل جانب في التنازل عن أي شيء آخر قد يعني أن الأمر قد يستغرق وقتًا حتى يتحقق. من الممكن أيضًا، بالطبع، ألا تتغلب الولايات المتحدة وإيران على خلافاتهما أبدًا، أو أن طهران، التي تعتقد أن واشنطن ستتنازل تحت ضغط أكبر، تسرع برنامجها النووي، وتجمع ما قيمته 60 في المائة من اليورانيوم المخصب في قنابل متعددة، وتبدأ في التخصيب بنسبة 90٪ (درجة أسلحة) وتفريق مخزونها من الأسلحة، وتمنع دخول المفتشين الدوليين حتى لا يرى العالم ما تفعله. من الواضح أنه إذا لم يكن هناك اتفاق، أو إذا بدأت إيران في تكثيف برنامجها النووي كجزء من استراتيجيتها التفاوضية، فستحتاج الولايات المتحدة إلى استراتيجية أفضل لردع طهران. ولكن حتى إذا توصل الطرفان إلى اتفاق، فستحتاج إدارة بايدن إلى تحسين ردعها. ويرجع ذلك إلى أنه بمجرد رفع العقوبات المتعلقة باتفاق 2015، لن تكون إيران بحاجة إلى اتفاق متابعة، مثل الصفقة "الأطول والأقوى" التي كانت إدارة بايدن تروج له سابقًا".وأضافت المجلة، "علاوة على ذلك، فإن البنود الرئيسية لاتفاق 2015 "تنتهي" في عام 2030، مما يترك إيران بلا قيود على حجم بنيتها التحتية النووية، أو عدد أو جودة أجهزة الطرد المركزي، أو مستوى تخصيبها. بعبارة أخرى، بحلول عام 2030، قد تشعر إيران بوجود سبب وجيه لعدم التقدم نحو نقطة تكون فيها على بُعد مفتاح من القدرة على صنع أسلحة نووية. وإحياء الصفقة سيمنح إيران الكثير من الموارد. وفيما الإسرائيليون والسعوديون والإماراتيون مولعون بالحديث عما إذا كان بإمكان الإيرانيين إغراق الميليشيات التي تعمل بالوكالة في العراق ولبنان وسوريا واليمن بالأسلحة فيما البلاد ترزح تحت وابل من العقوبات، فتخيل ما يمكنهم القيام به عندما لا يكونون كذلك. لتحسين الردع الأميركي على المدى الطويل، يجب على واشنطن أن تعلن علنًا عما ستخسره طهران إذا واصلت السير في طريقها الحالي - وما الذي ستكسبه من تغيير مسارها. يجب أن يكون الهدف هو استعادة خوف إيران من العمل العسكري الأميركي دون وضع البلاد في زاوية بلا مخرج دبلوماسي. من ناحية، يجب أن يعرف قادة إيران أنه من خلال المضي قدمًا، فإنهم سيخاطرون بفقدان البنية التحتية النووية بالكامل، والتي استغرق تطويرها عدة عقود. ومن ناحية أخرى، يجب أن يفهموا أن نظام العقوبات الواسع - بقيوده العملية وتأثيره المخيف على التعامل مع إيران - سيتم رفعه إذا تخلوا عن خيار أسلحتهم النووية وتوقفوا عن إكراه جيرانهم".وبحسب المجلة، "لم تنجح إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في تطوير استراتيجية ردع فعالة، وكذلك إدارة بايدن حتى الآن. لردع إيران عن تطوير برنامجها النووي والسعي وراء سياسات إقليمية مدمرة، ستحتاج واشنطن إلى استراتيجية متكاملة تعتمد على الأدوات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاستخباراتية والسيبرانية والعسكرية. ستحتاج أيضًا إلى توضيح موقفها، ليس فقط في الأماكن الخاصة ولكن أيضًا في الأماكن العامة. يجب على واشنطن إخطار إيران - واشتراط أن يتوقع المجتمع الدولي - أنها سترد بكل الوسائل المناسبة إذا اكتشفت تحركًا نحو سلاح نووي. نظرًا لأن الولايات المتحدة ملتزمة علنًا بمنع قنبلة نووية إيرانية، فعليها أن تُلزم إيران بتعهدها سواء تمت استعادة اتفاق 2015 أم لا. بدلاً من القول إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة - تصريح شائع لدرجة أنه لا أحد يأخذ الأمر على محمل الجد - يجب على إدارة بايدن أن تقول إنه إذا تحركت إيران نحو سلاح، فإنها ستعرض بنيتها التحتية النووية بالكامل للخطر. قبل الإعلان عن هذا التغيير في الموقف علنًا، يجب على الإدارة أن تشرح بشكل خاص أسبابها المنطقية لحلفاء الولايات المتحدة وأن تحشد دعمهم".ورأت المجلة أنه "نظرًا لأن القادة الإيرانيين يشكون في أن الولايات المتحدة ستستخدم القوة لمنعهم من تطوير برنامجهم النووي، فستحتاج إدارة بايدن إلى اتخاذ عدة خطوات لجعل سياستها المعلنة ذات صدقية. أولاً، يجب أن تصدر تعليمات للقيادة المركزية الأميركية بإجراء تدريبات، سواء بمفردها أو مع حلفائها في الشرق الأوسط، للتدريب على شن هجمات جو-أرض على أهداف محصنة. ثانيًا، يجب أن تجري تدريبات تزود فيها الطائرات الإسرائيلية بالوقود - وهو أمر سيكون ضروريًا في أي هجوم إسرائيلي فعلي على إيران. أخيرًا، لإضفاء مزيد من الصدقية على سياستها الإعلانية، يجب على الولايات المتحدة تقديم مساعدة عسكرية إضافية لإسرائيل. هذا لا يعني أن الولايات المتحدة تريد أن تعمل إسرائيل بدلاً منها. بدلاً من ذلك، إنها إشارة لإيران بأن واشنطن ستتصرف بمفردها أو مع الآخرين لتدمير البنية التحتية النووية الإيرانية إذا تحركت البلاد نحو سلاح نووي. يجب على قادة إيران أن يروا أي خطوة من هذا القبيل على أنها خطرة عليهم. يجب أن يؤمنوا بأن الولايات المتحدة تعني ما تقول؛ وعليهم أن يفهموا أنها تمهد الطريق لعمل عسكري إذا جعلت إيران التوصل إلى نتيجة دبلوماسية مستحيلة".وبحسب المجلة، "لكن لا يمكن لواشنطن أن تركز فقط على برنامج إيران النووي. يجب أن يكون لديها أيضًا استراتيجية لمواجهة سلوك طهران الإقليمي المزعزع للاستقرار، ومنع الأسلحة الإيرانية من الوصول إلى وكلاء إيران، وتعزيز دفاعات حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة - لا سيما ضد الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية للوكلاء الإيرانيين. ومن المفارقات، على ما يبدو، أن تأجيج المخاوف الإيرانية من الولايات المتحدة قد تكون الطريقة الوحيدة لتجنب الحرب، والحد من التهديدات الإيرانية في المنطقة، وتحقيق نتيجة دبلوماسية مقبولة بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني".