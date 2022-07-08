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شينزو آبي "في حالة خطرة جدا"

Lebanon 24
08-07-2022 | 03:54
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قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الجمعة، إن رئيس الحكومة السابق شينزو آبي في "حالة خطرة جدا" بعد تعرضه لإطلاق نار.


وأوضح كيشيدا: "أصلي ليبقى رئيس الوزراء السابق شينزو آبي على قيد الحياة". 
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وأضاف: "إنه عمل همجي خلال الحملة الانتخابية التي تشكل أساس الديمقراطية. عمل لا يغتفر إطلاقا وأدينه بأشد العبارات".

وذكر مسؤولون إن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي تعرض لإطلاق نار خلال إلقاء خطاب في حملة انتخابية، الجمعة، غربي اليابان وتم نقله جوا إلى المستشفى، لكنه لم يكن يتنفس وتوقف قلبه عن العمل.

قال المسؤول في إدارة الإطفاء المحلية ماكوتو موريموتو إن آبي كان في حالة توقف القلب والرئتين بعد إصابته بالرصاص ونقل إلى مستشفى في المحافظة.
وأوضح كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو للصحفيين أن الشرطة ألقت القبض على المسلح المشتبه به في مكان الحادث.

قال ماتسونو إن "عملًا همجيًا كهذا لا يغتفر تمامًا، مهما كانت الأسباب، ونحن ندينه بشدة".

وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) لقطات تظهر آبي صريعا في الشارع، فيما ركض عدد من حراس الأمن تجاهه.
وبحسب ما ورد فقد أُطلق عليه الرصاص بعد دقائق قليلة من بدء حديثه خارج محطة قطار رئيسية في غرب نارا.

كان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي ينتمي إلى نفس الحزب السياسي الذي ينتمي إليه آبي، في طريقه إلى طوكيو على متن مروحية من وجهته الانتخابية ياماغاتا بشمال اليابان، وقال ماتسونو إن جميع وزراء الحكومة سيعودون إلى طوكيو من رحلاتهم الانتخابية.

في مقطع آخر، كان مسؤولو الحملة يحيطون به لمعالجة الزعيم السابق الذي يتمتع بشعبية والذي لا يزال مؤثرًا في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم. تجري انتخابات مجلس الشيوخ الياباني، الغرفة الأقل قوة في البرلمان الياباني، يوم الأحد.

كان آبي يلقي كلمة عندما سمع الناس طلقات نارية. كان يمسك صدره عندما انهار، وكان قميصه ملطخًا بالدماء، لكنه تمكن من الكلام قبل أن يفقد الوعي.
كان الهجوم بمثابة صدمة في بلد يعد من أكثر الدول أمانًا في العالم وفيه بعض أكثر قوانين مراقبة الأسلحة صرامة في أي مكان.

ونشرت صحيفة يوميوري شيمبون طبعات إضافية، سرعان ما انتزعها الناس في الشارع للقراءة عن إطلاق النار.
(سكاي نيوز)
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