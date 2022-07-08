بعد لوغانسك.. بريطانيا تكشف الهدف التكتيكي الفوري لروسيا

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ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، الجمعة، أن روسيا تركز عتادها على الأرجح على خط مواجهة في اتجاه سيفرسك، التي تبعد نحو 8 كيلومترات إلى الغرب من الخط الأمامي الحالي لقواتها.وأضافت الوزارة في بيان بالتطورات على "تويتر" أن القوات الروسية ستتوقف مؤقتا على الأرجح لإعادة التزود بالإمدادات قبل القيام بعمليات هجومية جديدة في منطقة دونيتسك أوبلاست.وقالت الوزارة إن هناك احتمالاً واقعياً أن يكون الهدف التكتيكي الفوري لروسيا هو سيفرسك، إذ تحاول قواتها التقدم نحو هدفها الأكثر ترجيحا في منطقة سلوفيانسك وكراماتورسك الحضرية.وتواصل القوات الروسية في شرق أوكرانيا الضغط على القوات الأوكرانية التي تحاول الحفاظ على خط يمتد على الحدود الشمالية لمنطقة دونيتسك.وبعد تعزيز سيطرتها الكاملة على منطقة لوغانسك الأوكرانية، لم تخف موسكو عزمها الاستيلاء على أجزاء من منطقة دونيتسك التي لم تفرض سيطرتها عليها بعد، ولا تزال كييف تسيطر على بعض المدن الكبيرة.وقال رئيس بلدية مدينة كراماتورسك في دونيتسك إن القوات الروسية أطلقت صواريخ على وسط المدينة خلال غارة جوية، الخميس، مما أدى لمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 6.وكتب حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو، إن الصواريخ ألحقت أضرارا بـ6 مبان بينها فندق ومبنى سكني في المركز الصناعي الكبير.