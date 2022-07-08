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عربي-دولي

لافروف: روسيا "لن تجري" وراء الولايات المتحدة للتفاوض

Lebanon 24
08-07-2022 | 07:00
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، إنه "لن يجري وراء" الولايات المتحدة لإجراء محادثات بعدما رفض نظيره أنتوني بلينكن مقابلته خلال اجتماع مجموعة العشرين في إندونيسيا.

وقال لافروف للصحفيين في اجتماع في جزيرة بالي: "لسنا من تخلى عن الاتصال بل الولايات المتحدة".
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وأضاف: "نحن لا نجري وراء أي شخص لنقترح اجتماعات".

وعملت الولايات المتحدة على عزل روسيا على الساحة الدولية، وأوضحت أوساط بلينكن أن لا جدوى من إجراء محادثات مع الوزير الروسي طالما أن موسكو تواصل هجومها في أوكرانيا.

ورحب لافروف بموقف إندونيسيا المحايد، إلا أنه ندد بنهج الدول الغربية الأعضاء في مجموعة العشرين.

وقال: "شركاؤنا الغربيون يسعون إلى تجنب الحديث عن القضايا الاقتصادية العالمية".

وأضاف: "ما أن يتولوا الكلام حتى ينطلقون مباشرة في انتقاد جامح لروسيا بشأن الوضع في أوكرانيا ويصفوننا بأننا معتدون".

وأكد أن "الجميع دعانا إلى إنهاء هذه العملية والتوصل إلى تسوية سلمية، لكن رغم موقف زملائنا الغربيين هذا، كانت المناقشات مفيدة".
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