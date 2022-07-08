27
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
18
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الأمم المتحدة تحدد اجتماعاً جديداً لبحث ملف مساعدات سوريا
Lebanon 24
08-07-2022
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع، اليوم الجمعة، بعد أن اضطر إلى تأجيل التصويت على تمديد إيصال المساعدات الإنسانية لسوريا، بعد الفشل في التوصل إلى حل وسط بشأن المدة التي سيسري فيها.
وعلى الرغم من الدعوة لعقد جلسة أخرى للمجلس يوم الجمعة، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان سيتم إجراء مزيد من المشاورات أو التصويت أم لا.
Advertisement
استمرت المناقشات المغلقة بين أعضاء المجلس الخمسة عشر حتى مساء الخميس، لكنها فشلت في تسوية الخلافات. وينص مشروع قرار صاغته النرويج وإيرلندا على تمديد استخدام معبر باب الهوى عند الحدود السورية التركية الذي تمر عبره المئات من شاحنات المساعدات شهريا حتى العاشر من يوليو 2023.
وقالت سفيرة إيرلندا لدى الأمم المتحدة، جيرالدين بيرن ناسون، بعد اجتماع يوم الخميس: "نعمل على إيجاد أساس للتوافق ... لا أحد في تلك الغرفة يريد الانقسام حول قضية بهذه الأهمية، لكن لدينا المزيد من العمل للقيام به. وسنبدأ العمل الآن، وسنعمل خلال الليل ونأمل أن نعود في الصباح بالحل".
يذكر أن "معبر باب الهوى" يعد الوحيد الذي يمكن عبره نقل مساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية في إدلب (شمال غرب) ومحيطها، من دون المرور في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وتستخدمه الأمم المتحدة منذ العام 2014.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عن سعر البنزين في لبنان.. رقمٌ لن يتوقعه أحد!
Lebanon 24
مفاجأة عن سعر البنزين في لبنان.. رقمٌ لن يتوقعه أحد!
03:30 | 2022-07-08
08/07/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض "التصلب اللويحي"... وسام صليبا يكشف: الصحة تتراجع شيئًا فشيئًا
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض "التصلب اللويحي"... وسام صليبا يكشف: الصحة تتراجع شيئًا فشيئًا
09:55 | 2022-07-08
08/07/2022 09:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على موعد مع كتل هوائية مدارية لاهبة.. والحرارة "نارية" في هذا الموعد!
Lebanon 24
لبنان على موعد مع كتل هوائية مدارية لاهبة.. والحرارة "نارية" في هذا الموعد!
01:44 | 2022-07-08
08/07/2022 01:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إدخال ممثلة شابة إلى العناية المركزة... أُصيبت بجلطتين في القلب والرئة! (صورة)
Lebanon 24
إدخال ممثلة شابة إلى العناية المركزة... أُصيبت بجلطتين في القلب والرئة! (صورة)
05:49 | 2022-07-08
08/07/2022 05:49:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 8 سنوات.. مذيع الـ mtv الشهير يعلن تركه المحطة بكلمات مؤثرة (صورة)
Lebanon 24
بعد 8 سنوات.. مذيع الـ mtv الشهير يعلن تركه المحطة بكلمات مؤثرة (صورة)
04:36 | 2022-07-08
08/07/2022 04:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2022-07-08
لماذا قرر القاتل إنهاء حياة شينزو آبي؟
12:30 | 2022-07-08
ما هي الأهداف الاميركية الرئيسية لقصف الصين في حال نشوب حرب معها؟
12:00 | 2022-07-08
سلاحٌ "خطير" يدخل على خط الحرب.. هكذا ستواجه روسيا جيش "الدرون" الأوكراني
11:30 | 2022-07-08
ما تداعيات إستبعاد روسيا من "G20" على الغرب؟
11:19 | 2022-07-08
ردا على جيش الدرون بأوكرانيا.. سلاح كهرومغناطيسي روسي "خطير"
11:00 | 2022-07-08
بعد اعلان استقالته.. بدء سباق اختيار خليفة لجونسون
فيديو
مُشتبه بعلاقته بحزب الله: أميركا تتسلم اليوم لبنانياً ينشط بغسيل الأموال في 4 قارات.. من هو؟ (فيديو)
Lebanon 24
مُشتبه بعلاقته بحزب الله: أميركا تتسلم اليوم لبنانياً ينشط بغسيل الأموال في 4 قارات.. من هو؟ (فيديو)
00:44 | 2022-07-08
08/07/2022 20:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
16:00 | 2022-07-05
08/07/2022 20:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
00:22 | 2022-07-05
08/07/2022 20:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact