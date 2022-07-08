الصين تجري "مناروات قتالية" حول تايوان

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أعلن الجيش الصيني، الجمعة، أنه "أجرى في الآونة الأخيرة تدريبات استعداد قتالي مشتركة ودوريات وتدريبات قتالية في البحر والمجال الجوي حول تايوان".وجاء ذلك بينما يزور عضو بارز في مجلس الشيوخ الأميركي تايبه للاجتماع مع الرئيسة تساي إنغ وين".وقال وو شيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إن "التدريبات، التي أعلنتها قيادة مسرح العمليات الشرقي في جيش التحرير الشعبي، نُظمت رداً على "التواطؤ والاستفزازات" من قبل الولايات المتحدة وتايوان.وذكر مصدر تايواني مطلع أن عدة مقاتلات صينية عبرت خط المنتصف في مضيق تايوان اليوم الجمعة في الجانب الشمالي من الممر المائي، مضيفا أن الطائرات لم تدخل المجال الجوي التايواني.وأشار إلى أنه من النادر أن تعبر الطائرات الصينية هذا الخط، لا سيما من شمال غرب تايوان.وقال المصدر: "إنها رسالة استفزاز واضحة"، مشيرا إلى زيارة عضو مجلس الشيوخ الأميركي ريك سكوت لتايوان اليوم الجمعة.وقالت القوات الجوية التايوانية إنها "تسيطر تماماً" على الوضع في المنطقة وتدافع "بكفاءة" عن الأمن القومي دون ذكر تفاصيل.