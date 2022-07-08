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البرلمان الألماني يجري تحقيقاً بشأن الانسحاب من كابول

Lebanon 24
08-07-2022 | 09:30
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قرر البرلمان الألماني (بوندستاغ) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة التحقيق في انسحاب الجيش الألماني من أفغانستان ومهمة الإجلاء التي تلت ذلك من قبل لجنة تحقيق برلمانية.
ومن المقرر أن تتولى اللجنة المكونة من 12 عضواً تحديد الأخطاء التي ارتُكبت في ذلك الوقت والدروس المستفادة من تلك الأحداث.
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وقال رئيس اللجنة رالف شتيجنر المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي: "ليس هدفنا البحث عن الجناة ولكن بذل كل ما في وسعنا لضمان عدم تكرار الأخطاء التي ارتُكبت بشكل واضح في المستقبل".
وانسحب الجيش الألماني من أفغانستان في حزيران 2021 بعد عودة حركة طالبان الإسلامية إلى السلطة في ارتداد أذهل العالم.
كما أيد التحالف المسيحي المعارض في البرلمان اقتراح تشكيل اللجنة، بينما عارضها فقط حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف وحزب "اليسار"، وطالبا بالتحقيق في مهمة الجيش الألماني بأكملها في أفغانستان بدلا من الاقتصار على التحقيق في الانسحاب السريع.
وستحقق اللجنة في الوقائع التي جرت ابتداء من 29 شباط 2020 عندما وقعت الحكومة الأمريكية ما يسمى باتفاقية الدوحة مع طالبان، حيث التزمت الحركة بمحادثات السلام وتشكيل حكومة شاملة - وهو أمر لم يحدث في النهاية.
وتمتد الفترة الزمنية التي يشملها التحقيق حتى 30 أيلول2021  بعد شهر واحد من مغادرة آخر جندي أمريكي كابول، والتي وقعت فيها مشاهد درامية خلال محاولة العديد من الأشخاص اليائسين الفرار من البلاد.
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