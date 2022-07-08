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عربي-دولي

الموت يُغيّب ثاني زعيم عالمي سابق خلال يوم واحد... من هو؟

Lebanon 24
08-07-2022 | 09:08
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أعلنت الحكومة الأنغولية، عن وفاة الرئيس الأنغولي السابق ( 1979-2017)، خوسيه إدواردو دوس سانتوس، عن عمر يناهز 79 عاما.

وجاء في بيان للحكومة، نشر في صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي: "بشعور من الألم والحزن الشديدين، ننعي وفاة رئيس الجمهورية السابق، خوسيه إدواردو دوس سانتوس، التي حدثت اليوم في إسبانيا بعد صراع طويل مع المرض".
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يذكر أن دوس سانتوس الذي حكم ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا لما يقرب من أربعة عقود، كان يتلقى علاجا بمستشفى في برشلونة.

وتأتي هذه الوفاة بعد ساعات من وفاة شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان السابق، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلح أثناء إلقائه خطابا في مدينة نارا بغرب اليابان.
 
 
دوس سانتوس.. رئيس أفريقي لن يترشح للانتخابات القادمة | شخصيات | الجزيرة نت
 
(روسيا اليوم)
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