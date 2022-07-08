ما تداعيات إستبعاد روسيا من "G20" على الغرب؟

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صرح الممثل الدائم السابق لسنغافورة لدى الأمم المتحدة، كيشور محبوباني، أن الغرب يتصرف بقصر نظر في علاقاته مع روسيا.جاء ذلك في حوار نشرته صحيفة "ذا ناشيونال إنترست" The National Interest، اليوم الجمعة 8 تموز، حيث قال محبوباني إن "قصر نظر الغرب في علاقاته مع روسيا يتجلى في محاولات غير معقولة لاستبعادها من مجموعة العشرين".ووفقا للخبير، فإن "قيادتي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يضعان من بين "إنجازاتهما" فرض العقوبات ضد روسيا، إلا أن العالم الغربي يشكل 12% فقط من سكان العالم، بينما لا تشارك بقية البشرية في مثل هذه السياسات".وأضاف الخبير محبوباني: "لذلك فإن إصرار الولايات المتحدة وأوروبا على عزل روسيا، يخاطر بوقوع مشاكل مع دول أخرى، حيث يجب أن يتذكر الأوروبيون أن روسيا هي جارتهم، وليس من مصلحتهم إغضابها".وختم بقوله: "إن روسيا لن تختفي من الوجود. ستظل جارة لأوروبا لآلاف السنوات القادمة، وستكون لها علاقات جيدة إلى حد ما مع معظم دول العالم خارج الغرب".(روسيا اليوم)