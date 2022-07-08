ما هي الأهداف الاميركية الرئيسية لقصف الصين في حال نشوب حرب معها؟

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صرح الجنرال في مشاة البحرية الأميركية ديفيد بيرغر، بأن الأهداف الرئيسية التي سوف تهاجمها الولايات المتحدة الأميركية، في حال نشوب حرب مع الصين، هي مراكز هياكل القيادة واللوجستيات.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بيرغر في معهد هدسون للأبحاث، حيث يرى أن القضايا اللوجستية في الوقت الراهن تعد بنفس أهمية الحصول على المعلومات الاستخبارية.وتابع الجنرال أن بكين، على مدار العقدين الماضيين، عملت أيضا على تطوير طرق لإضعاف آلية القيادة والسيطرة في الجيش الأميركي.