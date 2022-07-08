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إقتصاد

بوتين يُحذّر من عواقب عقوبات الغرب على سوق الطاقة

Lebanon 24
08-07-2022 | 13:30
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حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن استمرار الغرب في استخدام سياسة العقوبات قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على سوق الطاقة العالمية.

وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية: "قيود العقوبات على روسيا تسبب المزيد من الضرر لتلك الدول التي تفرضها. يمكن أن يؤدي استمرار استخدام سياسة العقوبات إلى عواقب أكثر شدة، دون مبالغة - حتى كارثية - على سوق الطاقة العالمية".
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كما وضع بوتين أمام شركات الطاقة الروسية مهمة أن تكون جاهزة لحظر النفط في حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
 
 
(روسيا اليوم)

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