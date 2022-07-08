إتّهام جديد يلاحق جونسون...

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي استقال في اليوم السابق، كان قد أنفق أكثر من 208 آلاف جنيه إسترليني في عام 2020 لتجديد المنزل في رقم 11 "داونينغ ستريت"، حيث كان يعيش مع عائلته.

Advertisement

وبحسب صحيفة "إندبندنت"، فإن التكلفة الإجمالية للإصلاحات بلغت أكثر من 208 آلاف جنيه، فيما لا يتجاوز المبلغ المخصص لرؤساء الوزراء لهذا الغرض 30 ألف جنيه فقط في السنة.

وكان مكتب رئيس الوزراء قد ادعى في وقت سابق أن جونسون قام بذلك على نفقته الخاصة، لكن الوثائق التي وصلت إلى وسائل الإعلام البريطانية أظهرت أن رئيس الوزراء جمع أموالا من حزب المحافظين لتمويل الإصلاح، ليقوم بعدها بسداد الدين ودفع ثمن الإصلاحات من أمواله الخاصة.

ومن ضمن أغلى المشتريات كانت أريكتين لغرفة المعيشة بقيمة إجمالية تزيد عن 15 ألف جنيه وثمانية كراسي لغرفة الطعام (أكثر من 11 ألف جنيه) وسجادة غرفة المعيشة (7 آلاف جنيه) ومصباح (6 آلاف جنيه).



وبناء على ذلك، فقد أنفق رئيس الوزراء المستقيل أكثر من 78 ألف جنيه إسترليني على غرفة المعيشة وحدها، في حين وصلت تكلفة تجديد غرفة الطعام إلى نحو 32 ألف جنيه إسترليني، والمطبخ في المرتبة الثالثة بنحو 18 ألف جنيه إسترليني، حيث تم إرسال الفاتورة إلى جونسون من قبل شركة "Soane Britain"، المتخصصة في الأثاث المصنوع يدويا.

(سبوتنيك)