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بلينكن للافروف: أوكرانيا ليست بلدكم

Lebanon 24
08-07-2022 | 15:30
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أعلن مسؤول غربي أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خاطب نظيره الروسي في محادثات مغلقة لمجموعة العشرين في بالي، مطالبا موسكو بالسماح بشحن الحبوب من أوكرانيا.

وقال بلينكن لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعدما رفض الاجتماع به على انفراد "إلى زملائنا الروس، أوكرانيا ليست بلدكم وحبوبها ليست حبوبكم.. لماذا تغلقون المرافئ؟ يجب أن تسمحوا بخروج الحبوب"، حسب الدبلوماسي الغربي الذي كان حاضرا.
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كما تحدث بلينكن للوفد الروسي عن المساعدات المالية الأميركية للتعامل مع نقص الغذاء العالمي الناجم عن الحرب في أوكرانيا أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم.

وقال المسؤول الغربي إن "روسيا هي مصدر المشكلة والولايات المتحدة تركز على الحلول".
 
 
(العربية)
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