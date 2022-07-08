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عربي-دولي

لأول مرة منذ 11 عاماً.. الأسد يزور حلب وظهور لافت لزوجته أسماء وأولاده (صور وفيديو)

Lebanon 24
08-07-2022 | 23:00
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لأول مرة منذ عام 2011 قام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة نادرة لمحافظة حلب أمس الجمعة لافتتاح محطة توليد كهرباء كانت تحت سيطرة المسلحين وتعرضت لأضرار جسيمة خلال الحرب.

 

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الأسد زار محطة كهرباء في شرق محافظة حلب، وأن جزءا من المحطة بات مجهزا الآن لإنتاج ما يصل إلى 200 ميغاوات.

 
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من جهتها، قالت رئاسة الجمهورية العربية السورية في بيان في صفحتها بتطبيق "تليغرام": "قبل ستة أعوام حرر أبطال الجيش العربي السوري المحطة الحرارية في ريف محافظة حلب الشرقي، واليوم أنجز المهندسون والفنيون والعمال السوريون بخبراتهم وإصرارهم وبأياديهم البيضاء إعادة تأهيل مجموعة التوليد الخامسة".

 

وأضافت: "اليوم أيضا كان الرئيس بشار الأسد موجودا في محطة حلب الحرارية بين الخبراء والعمال والفنيين ليشهد معهم إطلاق عمل المجموعة الخامسة من المحطة بعد إعادة تأهيلها والتي ستولد 200 ميغاواط لتغذية محافظة حلب بالطاقة الكهربائية".

 

كما اطلع الأسد على أعمال إعادة التأهيل الجارية في بقية مجموعات التوليد الأربع والتي ستوضع في الخدمة أيضا بعد انتهاء أعمال الإصلاح والتعمير، ووصف الكادر العامل في المحطة بأنهم "أبناء الميدان"، وعبر لهم عن الفخر بجهودهم وتفانيهم وإخلاصهم.

 

واعتبر أن محافظة حلب عانت جراء الإرهاب والتخريب أكثر من المحافظات الأخرى وبالتالي من حق حلب أن تكون المستفيد الأكبر من إصلاح المحطة.

 

وقال الأسد إن عمال سوريا هم النسق الثاني على الجبهة الذي يعمر ما خربه الإرهاب ويقدم الجهد والعرق والشهداء، وأضاف أن أعمال التأهيل والترميم في محطة حلب الحرارية تعطي رسالة واحدة هي أن كل العقبات والصعوبات تَسقط أمام الإرادة والتصميم.

 

كما حضر الأسد إطلاق عمليات الضخ من محطة المياه في بلدة تل حاصل في ريف حلب الشرقي، والتي خرجت عن الخدمة في عام 2012 جراء النزاع.

 

وجال الأسد وعقيلته أسماء برفقة أولادهما حافظ وزين وكريم في أسواق حلب التي فتحت أبوابها للزوار عشية عيد الأضحى ودخلوا المحال التجارية التي عادت للعمل وألقوا التحية وتبادلوا تهاني العيد مع أهالي حلب الذين استقبلوهما بالحفاوة واللهفة والحب.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كما زار الأسد وعقيلته الجامع الأموي بحلب أحد أهم المعالم الإسلامية التاريخية والذي تستمر عمليات ترميمه بعد كل التدمير الذي تعرض له خلال سنوات الحرب ومرا بدروب أسواق المدينة القديمة التي يجري العمل على إعادة إحيائها تباعاً.

(وكالات)

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