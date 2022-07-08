Advertisement

عربي-دولي

في أول أيام عيد الأضحى.. حجاج بيت الله يؤدون طواف الإفاضة (صور)

Lebanon 24
08-07-2022 | 23:30
A-
A+
Doc-P-969705-637929448343900951.png
Doc-P-969705-637929448343900951.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بدأت وفود حجاج هذا العام بطواف الإفاضة، وسط منظومة من الخدمات والتنظيمات المكثفة التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية، لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.

 

وكانت أفواج الحجاج قد قامت منتصف الليل وقبل فجر أول أيام عيد الأضحى، بالتحرك من مشعر مزدلفة، متوجهين إلى منى لرمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيتوا في مزدلفة، بينما شهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل بين المشاعر، وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

Advertisement
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:24 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2022-07-09
03:30 | 2022-07-09
03:00 | 2022-07-09
02:30 | 2022-07-09
02:00 | 2022-07-09
01:30 | 2022-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website