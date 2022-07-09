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زاوية أوضح للحظة إطلاق النار على شينزو آبي.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
09-07-2022 | 00:00
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أظهر مقطع فيديو من زاوية أقرب لحظة إطلاق النار على رئيس الوزراء اليابان السابق شينزو آبي، وتظهر خلاله محاولة حمايته من الرصاص، ومن ثم القبض على القاتل.

 

كما أظهر الفيديو الأكثر وضوحا لعملية استهداف آبي أن الرصاصة الأولى لم تصبه، بينما لم يتوقف المنفذ عن إطلاق رصاصة ثانية استقرت في قلب رئيس الوزراء الياباني السابق.

فيديو جديد من زاوية أخرى للحظة إطلاق النار على #آبي ويظهر خلاله محاولة حمايته من الرصاص ومن ثم القبض على القاتل#اليابان #العربية pic.twitter.com/vat69oD5i7

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إطلاق نار بتجمع انتخابي

يذكر أن شينزو آبي كان تعرض، أمس الجمعة، لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في نارا، ما أسفر عن وفاته متأثراً بجراحه بعد توقف قلبه ورئتيه، حسب مصادر طبية.

 

وصرح المتحدث باسم الحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، لصحافيين أنه "تم إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق آبي حوالي الساعة 11.30 صباحا في نارا. أوقف رجل يشتبه بأنه مطلق النار".

 

عمل همجي

 

كما أضاف ماتسونو: "أياً كان السبب، لا يمكن التسامح مع عمل همجي من هذا النوع ونحن ندينه بشدة".

 

وكانت محطة "إن إتش كيه" العامة ذكرت قبيل ذلك أنه تم توقيف المتهم، وهو رجل في الأربعين من العمر، وتم ضبط قطعة سلاح كانت بحوزته.

(العربية)

 

 

المصدر: العربية
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