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أسرة "أبو عاقلة" تتحرك وتطلب لقاء بايدن!

Lebanon 24
09-07-2022 | 01:00
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طلبت أسرة المراسلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع المقبل، وذلك في رسالة وقعها أنطون أبو عاقلة، شقيق شيرين، نيابة عن الأسرة.

واتهمت الأسرة واشنطن بمساعدة إسرائيل على الإفلات من العقاب على قتلها، وطلبت مقابلة الرئيس جو بايدن شخصياً، لافتة إلى أن الإدارة الأميركية تبنت ببساطةٍ ما خلصت إليه الحكومة الإسرائيلية بشأن مقتل "أبو عاقلة".
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وجاء في الرسالة الموجهة لبايدن مباشرة، أنّ "تدخل إدارتكم ساهم في التشويش على مقتل شيرين والإفلات من العقاب".

وأضافت: "يبدو كأنك تتوقع أننا والعالم يجب أن نمضي قدماً فحسب. إذاً لكان الصمت أفضل". وطلبت الأسرة الاطلاع على جميع المعلومات التي جمعتها الإدارة حول هذه القضية.


يُشار إلى أن مراسة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة قُتلت برصاص إسرائيلي في 11 أيار الماضي، حينما كانت في عمل صحفي ببلدة جنين في الضفة الغربية المحتلة، مرتديةً اللباس الخاص بالصحفيين.
 
(عربي بوست)
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