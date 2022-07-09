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بعد يوم من اغتيال شينزو آبي.. الحملة الانتخابية تستأنف في اليابان

Lebanon 24
09-07-2022 | 01:30
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تستأنف في اليابان اليوم السبت الحملة الانتخابية في اليوم الأخير من الدعاية قبل انتخابات مجلس الشيوخ حتى في الوقت الذي ما زالت فيه البلاد تترنح جراء قيام مسلح بقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بالرصاص في عمل غير عادي من أعمال العنف السياسي.

 

ولقي آبي، أطول رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة، حتفه بعدما أطلق رجل عاطل عن العمل يبلغ من العمر 41 عاما الرصاص عليه أثناء إلقاء كلمة في حملته الانتخابية في مدينة نارا صباح الجمعة في جريمة أدانتها المؤسسة السياسية بوصفها هجوما على الديمقراطية نفسها.

 

وتعهد الساسة بمواصلة حملتهم الانتخابية قبل انتخابات يوم الأحد والتي من المتوقع أن تسفر عن فوز الائتلاف الحاكم في اليابان في الوقت الذي سارعت فيه الشرطة لتحديد الدوافع وراء قتل آبي.

 

وينتمي آبي لعائلة سياسية وأصبح أصغر رئيس وزراء في اليابان بعد الحرب .

 

وتم نقل آبي إلى مستشفى نارا بعد إطلاق النار قبل إعلان وفاته في وقت متأخر بعد الظهر.

(سكاي نيوز)

 

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المصدر: سكاي نيوز
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