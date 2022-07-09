Advertisement

عربي-دولي

"كان يشعر بالاستياء".. تفاصيل جديدة عن قاتل شينزو آبي

Lebanon 24
09-07-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-969720-637929480625937370.png
Doc-P-969720-637929480625937370.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية تفاصيل جديدة عن حياة الرجل الذي قتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، أمس الجمعة، في مدينة نارا بغرب البلاد.

 

وتعرض آبي لإطلاق نار وأصيب بجروح خطيرة خلال إلقاء خطاب في حملته الانتخابية يوم الجمعة، لينقل بعدها جوا على وجه السرعة إلى المستشفى.

 

وبعد ساعات قليلة، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية وفاة آبي (67 عاما) في مستشفى في مدينة كاشيهارا، حيث كان يتلقى العلاج.

 

وفي وقت لاحق، أكدت شرطة محافظة نارا اعتقال تيتسويا ياماغامي، 41 عاما، للاشتباه في محاولة القتل.

 

وأبلغ الموقوف عناصر الشرطة بأنه "كان يشعر بالاستياء تجاه آبي وكان ينوي قتله".

 

وحسب ما كشفته "جابان تايمز" فإن ياماغامي ترك وظيفته في شركة للإرساليات، في أيار الماضي، وذلك لأسباب صحية، مضيفة "لا يبدو أنه كان ناشطا سياسيا.. وليست لديه معتقدات سياسية".

 

وتابعت: "لم ترد تقارير عن مشاكل بينه وبين شركة الإرساليات.. ولكن في أبريل الماضي، أخبر ياماغامي زملاءه أنه يريد الاستقالة لأنه يشعر بالتعب، وذلك ما فعل الشهر الموالي".

 

ووفقا لمسؤولين حكوميين، فقد خدم ياماغامي في قوة الدفاع الذاتي البحرية في قاعدة كوري بمحافظة هيروشيما، وذلك لمدة عامين وتسعة أشهر حتى عام 2005.

(سكاي نيوز)

Advertisement
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:04 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2022-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2022-07-09
08:00 | 2022-07-09
08:00 | 2022-07-09
07:30 | 2022-07-09
07:00 | 2022-07-09
06:55 | 2022-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website