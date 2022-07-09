في هذا البلد.. ضبط نصف المليون من حبات الفينتانيل المخدرة

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أعلنت السلطات المكسيكية عن ضبط نحو نصف المليون من حبات الفينتانيل المخدرة أثناء عملية أمنية في مدينة كولياكان، عاصمة ولاية سينالوا بغرب البلاد.وخلال مداهمة مستودع في المدينة المذكورة، جرت يوم الخميس، عثر عناصر الأمن المكسيكي كذلك على 83 كغم من مسحوق الفينتانيل ونحو طن من الميثامفيتامين.ويأتي ذلك بعدد يوم من إعلان السلطات عن عملية ضبط "تاريخية" للمخدرات في المدينة ذاتها، حيث تمت مصادرة نحو نصف الطن من الفينتانيل بقيمة نحو 230 مليون دولار في مستودع آخر.وتم الإعلان عن العمليتين الكبريين قبل أيام من الزيارة المقررة للرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الأميركي جو بايدن.وتجدر الإشارة إلى أن ولاية سينالوا هي معقل إحدى أكبر وأقوى عصابات المخدرات في العالم، التي تحمل ذات الاسم.يذكر أن فينتانيل دواء مخدر من المسكنات الأفيونية، وهو أقوى من المورفين نحو 100 مرة، وقد تسبب تعاطيه من قبل المدمنين بقفزة في الوفيات الناجمة عن الإفراط في تعاطي المخدرات في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة.وتدخل النسبة الكبرى من الفينتانيل الولايات المتحدة عبر المكسيك، حيث يصنع من المواد الكيميائية المهربة من الصين.