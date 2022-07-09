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بلينكن يؤكد: لا بديل عن الدبلوماسية المباشرة مع بكين

Lebanon 24
09-07-2022 | 03:00
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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن انه لا يوجد بديل للدبلوماسية المباشرة في بداية اجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي في منتجع جزيرة بالي بإندونيسيا.

 

وقال بلينكن "في علاقة معقّدة ومهمّة مثل العلاقة بين الولايات المتّحدة والصين، هناك أشياء كثيرة يجب مناقشتها"، مضيفًا "نتطلّع إلى حوار مثمر وبنّاء".

 

من جهته، قال وانغ يي في مستهلّ الاجتماع، إنّ على الصين والولايات المتّحدة "العمل معًا" لمحاولة تخفيف التوتّر بينهما.

 

وأضاف وانغ "الصين والولايات المتّحدة بلدان كبيران، لذا من الضروريّ أن تحافظ الدولتان على تبادلات طبيعيّة" بينهما. وتابع "يجب أن نعمل معًا لضمان أن تستمرّ هذه العلاقة في التقدّم على المسار الصحيح"، داعيًا إلى "الاحترام المتبادل".

 

ويعقد بلينكن ووانغ محادثات صباحًا، ويجتمعان على غداء عمل في الجزيرة الإندونيسيّة، بعد مشاركتهما في اجتماع مجموعة العشرين.

 

ويعد هذا أول اجتماع مباشر بين بلينكن ووانغ منذ تشرين الأول الماضي وسيتضمن جلسة محادثات صباحية وغداء عمل ويستهدف الحفاظ على استقرار العلاقات الأميركية الصعبة مع بكين ومنعها من الانحراف عن غير قصد إلى الصراع.

(سكاي نيوز)

 

 

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المصدر: سكاي نيوز
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