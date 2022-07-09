الأعلى منذ تفشي كورونا.. إليكم عدد الحجاج هذا العام في السعودية

Advertisement

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن عدد حجاج موسم العام الحالي تجاوز 899 ألف حاج.وكشفة الهيئة أن 87 في المئة من الحجاج قدموا من خارج السعودية، بما يقارب 780 ألف حاج، فيما بلغ عدد حجاج الداخل أكثر من 119 ألف حاج.وأوضحت الهيئة في بيان إن 54 في المئة من الحجاج كانوا من الذكور، وبعدد تجاوز 486 ألف حاج، وحوالي 413 ألف حاجة من النساء.وفي تفاصيل الدول التي جاء منها الحجيج، بينت أن 21 في المئة من الحجاج كانوا من مواطني الدول العربية، و54 في المئة من مواطني الدول الآسيوية، و13 في المئة من حجاج الدول الإفريقية، و12 في المئة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وأستراليا.ودخل السعودية 739 ألف حاج عن طريق المنافذ الجوية للمملكة، و35 ألف حاج دخلوا عن طريق المنافذ البرية، وما يزيد بقليل عن 6 آلاف حاج من المنافذ البحرية.وأشارت الهيئة إلى أن عدد القوى العاملة التي ساهمت في خدمة الحجيج بلغ 229 ألف شخص، منهم 117 ألف شخص يعملون بشكل دائم، والباقي في موسم الحج فقط.ويعمل أكثر من 21 ألف شخص في الخدمات الصحية في موسم الحج، إذ أجريت حوالي 300 عملية جراحية لحالات طارئة خلال مناسك الحج، تراوحت بين إجراء القسطرة والولادة وعمليات طبية أخرى.ووصلت كميات المياه المستهلكة خلال أيام الحج حوالي 20.7 مليون متر مكعب، فيما تم توزيع أكثر من 5.7 لترات من مياه زمزم على الحجيج.وأمضى الحجاج الجمعة بالصلاة والدعاء على جبل عرفات، في ذروة مناسك الحج الذي جمع هذا العام العدد الأكبر من الحجاج منذ تفشي جائحة كورونا الذي تسبب في منع مئات الآلاف من المشاركة في السنتين الماضيتين، بحسب فرانس برس.ويقام موسم الحج هذا العام في وقت عاود فيروس كورونا الانتشار في المنطقة، فيما تشدد بعض دول الخليج قيودها منعا لتفشيه.وطلب من جميع الحجاج الوافدين من الخارج أن يكونوا قد تلقوا تطعيمهم بالكامل، وأن يبرزوا نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا. ولدى وصولهم إلى منى الخميس، سلموا أكياسا تحوي أقنعة ومعقمات.