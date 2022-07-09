الغرب يريد إنقاذ أوكرانيا من الهزيمة: ماذا عن تحقيق النصر؟

في الأسبوع الماضي، وفي خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي جرت في مدريد، أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بالوحدة التي ظهرت خلال القمة.

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وقال بايدن للصحافيين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "اعتقد أنه يمكن أن يكسر التحالف عبر الأطلسي"، وذلك قبل أن يشير إلى كيف أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد حفز الغرب فقط وأدى إلى توسع وشيك لحلف شمال الأطلسي بضم دولتين جديدتين من بلدان الشمال الأوروبي.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "أضاف بايدن: "سنلتزم بأوكرانيا، وسيظل الحلف كله متمسكًا بأوكرانيا مهما يتطلب الأمر، في الواقع، للتأكد من عدم هزيمتهم". كان هذا بيان نوايا والتزام للحكومة في كييف، وهو ما ردده نظراء بايدن الأوروبيون. ومع ذلك ، كان هناك سؤال مفتوح في ملاحظاته: ربما تفعل الولايات المتحدة وحلفاؤها ما في وسعهم لمنع هزيمة أوكرانيا، ولكن ماذا عن تسهيل انتصار أوكرانيا؟ قامت إدارة بايدن وحلفاؤها الأوروبيون بالفعل بضخ مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. لقد حصلوا على ذخائر ومعدات من الحقبة السوفياتية الأنسب للقدرات الأوكرانية، وأغرقوا الأمة بأسلحة تكتيكية حيوية مثل صواريخ جافلين المضادة للدبابات والتحديث العسكري الأوكراني سريع التتبع بأحدث المدفعية وقاذفات الصواريخ. كما فرضوا ضغوطًا جديدة هائلة على الاقتصاد الروسي من خلال العقوبات. لكن بعض المسؤولين في كييف وواشنطن يجادلون بأن الأمر بعيد عن أن يكون كافياً. لأشهر، كانت الرسالة المهيمنة من الأوكرانيين وإخوانهم في أوروبا الشرقية بسيطة: أعط أوكرانيا أسلحة، وإذا كنت في شك، أعط أوكرانيا المزيد من الأسلحة. لقد أعربوا عن أسفهم للتأخير في التسليم وأصروا على أن الغرب يمكن أن يرسل كميات من العتاد أكبر مما يتم إرساله حاليًا".

وتابعت الصحيفة، "قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس إنه شعر بالارتياح لأن المدفعية الغربية "تعمل بقوة كبيرة" أخيرًا مع القوات المسلحة لبلاده، وضربت مستودعات الأسلحة الروسية الرئيسية ومنشآت تخزين الوقود بدقة. لكنه قال إن بلاده لا تزال تفتقر إلى أنظمة دفاع جوي متطورة لحماية المدن الأوكرانية من الضربات الصاروخية الروسية. تستغرق هذه الأنظمة وقتًا أطول للشراء. في حين كشفت الحملات الروسية عن صدأ وصعوبة آلة الكرملين الحربية، إلا أن أوكرانيا لا تزال تفتقر إلى العدد والأسلحة على جبهات عديدة، لا سيما في جنوب وشرق البلاد حيث تلتهم روسيا المزيد من الأراضي. تعمل القوات الروسية ببطء، ولكن بثبات، على توسيع قبضتها على منطقة دونباس الشرقية، والتي تعد سيطرتها الكاملة أحد أهداف الحرب المعلنة للكرملين. قال الجنرال فاليري زالوجني، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، عن الروس عبر موقع "تلغرام" الشهر الماضي: "إنهم يستخدمون المدفعية بشكل جماعي، ولسوء الحظ، لديهم ميزة إطلاق النار بعشرة أضعاف". وأضاف: "على الرغم من كل شيء، ما زلنا نحتفظ بمناصبنا. كل متر من الأراضي الأوكرانية هناك ملطخ بالدماء، ليس دماءنا فحسب، بل دماء المحتلين أيضًا"."

وأضافت الصحيفة، "إن المكاسب الروسية والطبيعة التي تبدو مستعصية على الحل للصراع جعلت المتفرجين الأميركيين مدعاة للقلق. في حين أن قلة من مجتمع السياسة الخارجية في واشنطن ترغب في الضغط على كييف لتقديم تنازلات لروسيا، فإنهم يخشون أنه كلما طال أمد الحرب، زاد احتمال خسارة أوكرانيا. يجادل بعض الجمهوريين المتشددين المنتقدين لبايدن بأن عدم القيام بما يكفي لمنع هزيمة أوكرانيا قد يكون بمثابة هزيمة. قال السناتور جيمس إي. ريش (جمهوري من ولاية أيداهو) لأحد الزملاء: "إذا كنت تقدم أسلحة للقتال بهدف الوصول إلى طريق مسدود، فهذا ليس وضعًا جيدًا وله عواقب". وأضاف: "إما علينا المشاركة أم الانسحاب. وإذا شاركنا، فنحن بحاجة لمنحهم ما يحتاجون إليه للفوز". إن الحاجة إلى الفوز تعني ضمنيًا إذلالًا عميقًا لروسيا. كتب إليوت كوهين من كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، "بدلاً من منع هزيمة أوكرانيا، يجب أن يكون هدف الولايات المتحدة هو "ضمان هزيمة روسيا، أي إحباط أهدافها المتمثلة في احتلال المزيد من الأراضي الأوكرانية، وتحطيم قواتها المسلحة، والقيام بكليهما بطريقة مقنعة، وعلنية، وبالتالي مهينة". على سبيل القياس، استند كوهين إلى المنطق الوحشي لحروب المافيا في عهد آل كابوني، وهو تصعيد للإجراءات التي تعوق روسيا بشكل أساسي وتثنيها عن العمل الانتقامي".

ورأت الصحيفة أنه "ومع ذلك، فإن بوتين سعيد بالمقايضة بهذا الخطاب أيضًا. وقال بوتين يوم الخميس "نحن لا نرفض محادثات السلام ولكن يجب أن يعلم أولئك الذين يجب أن يعلموا أنه كلما تقدمت، سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق معنا". كما هو الحال دائمًا، فقد وصف القتال المستمر بأنه معركة مع قوات حلف شمال الأطلسي بالوكالة. وأضاف: "لقد سمعنا مرات عديدة أن الغرب يريد أن يقاتلنا حتى آخر أوكراني. هذه مأساة للشعب الأوكراني، لكن يبدو أن كل شيء يتجه نحو ذلك". يعتقد بعض المحللين الأميركيين أنه نظرًا لأن بوتين منخرط في لعبة حافة الهاوية الخاصة به بشأن أوكرانيا، ولأن دحر التقدم الروسي قد يتطلب المزيد من الاستثمار الغربي، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو بحاجة إلى التفكير في إيجاد مخرج وفرض تسوية. كتب دانيال ديفيس، وهو كولونيل متقاعد بالجيش الأميركي، "يجب على القيادة في كييف وداعميها الغربيين الآن مواجهة الحقائق المروعة بأن الدبلوماسية والتسوية التفاوضية قد تكون السبيل الوحيد لمنع المزيد من الأراضي الأوكرانية من السقوط في يد روسيا"."

وختمت الصحيفة، "هذا النوع من التسوية لا يملك فرصة للنجاح بالنسبة لكييف - يصر المسؤولون الأوكرانيون على أن الحرب وجودية وأن هدفهم يجب أن يكون الاستصلاح الكامل للأراضي المفقودة، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي تم ضمها. لكن في واشنطن، هناك شخصيات مؤثرة بين الجمهوريين، ناهيك عن اليسار المناهض للحرب الأقل نفوذاً، الذين يجادلون بأن الحرب المطولة في أوكرانيا تشتت الانتباه عن الأولويات الأميركية في الداخل والخارج - أي الحاجة إلى مواجهة الصين".