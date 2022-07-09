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العينُ على "الأقصى".. 150 ألف مصلّ يؤدون صلاة عيد الأضحى

Lebanon 24
09-07-2022 | 04:25
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أدى عشرات الآلاف من المواطنين، صباح اليوم السبت، صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية إن 150 ألف مُصلّ أدوا صلاة العيد بالمسجد المبارك.

وبدأ توافد الفلسطينيين، بمن فيهم عائلات كاملة ضمت رجال ونسوة وأطفال، إلى المسجد، منذ ساعات الفجر، حيث امتلأت ساحاته بالمصلين مع بدء الصلاة.
ودخل المصلون إلى المسجد، وهم يهللون ويكبرون بتكبيرات العيد، فيما انتشرت قوات من شرطة الاحتلال الاسرائيلي، في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة وأزقتها.
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ووزع نشطاء، الهدايا على الأطفال، الذين قدموا إلى المسجد مع عائلاتهم، في منطقة صحن مُصلى قبة الصخرة، كما وزع النشطاء، الحلوى على المصلين، الذين توافدوا الى المسجد.

وهتف الفلسطينيون في أرجاء الأقصى: "بالروح بالدم، نفديك يا أقصى"، و"الله أكبر"، و"حرية حرية".

وشهدت شوارع مدينة القدس المحتلة، أزمات مرورية، مع توافد المصلين إلى المسجد. كما تم اقامة موائد العيد وتوزيع الحلويات بجانب مصلى باب الرحمة. كما تم اقامة فعاليات ترفيهية للأطفال برحاب المسجد الأقصى.

ومع انتهاء الصلاة، توجّه آلاف المصلين إلى المقابر القريبة من البلدة القديمة في المدينة لزيارة قبور ذويهم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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