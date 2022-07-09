آخر تطورات اغتيال آبي.. اعتراف خطير من الشرطة اليابانية

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صرح قائد شرطة منطقة نارا، السبت، أن هناك ثغرات "لا يمكن إنكارها" في الإجراءات الأمنية الخاصة برئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي قتل بالرصاص، الجمعة، خلال تجمع انتخابي في المدينة الواقعة غرب اليابان، ووعد بإجراء تحقيق.وقال تومواكي أونيزوكا، رئيس شرطة محافظة نارا للصحفيين: "أعتقد أنه لا يمكن إنكار وجود مشاكل تتعلق بإجراءات الحراسة والترتيبات الأمنية لرئيس الوزراء السابق آبي"، متعهدا "بكشف المشاكل بشكل كامل واتخاذ الإجراءات التي تترتب على ذلك".وأعلنت الشرطة اليابانية أن رئيس الوزراء السابق شينزو آبي قتل بسلاح مصنع منزلياً، مما أثار تساؤلات حول نوعية السلاح وكيف حصل عليه المشتبه به في بلد تخضع فيه ملكية السلاح لرقابة صارمة.وأصيب آبي بطلقات نارية بالقرب من أسفل رقبته وخرقت رصاصة قلبه، بحسب أحد الأطباء الذين شاركوا في محاولات إسعافه.ولا تزال اليابان، السبت، تحت وقع الصدمة غداة اغتيال شينزو آبي الذي نقلت جثته إلى طوكيو من منطقة نارا في الغرب، حيث تعرض، الجمعة، لهجوم بالرصاص.وأثار اغتيال آبي، وهو أحد أشهر السياسيين المحليين، والذي بقي في منصبه أكثر من ثماني سنوات، مشاعر من الحزن العميق في اليابان وخارجها.وأقر منفذ الهجوم الذي أوقف في مكان الواقعة، بأنه استهدف آبي عمدا، موضحا للشرطة أنه كان حاقدا على منظمة اعتقد أن رئيس الوزراء السابق على ارتباط بها.وذكرت وسائل إعلام يابانية أن الأمر يتعلق بمجموعة دينية، وأن منفذ الهجوم البالغ 41 عاما التحق في الماضي بسلاح البحرية الياباني.وفي وقت الهجوم، كان رئيس الوزراء السابق البالغ (67 عاما) يلقي خطابا في تجمع انتخابي بمنطقة نارا (غرب) قبل انتخابات مجلس الشيوخ التي تُجرى الأحد، عندما سمع أزيز رصاص.وأكد رئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا، الجمعة، أن الاستعدادات للانتخابات، "أساس الديمقراطية"، ستستمر بشكل طبيعي.وأصيب آبي برصاصتين في عنقه، وأعلنت وفاته بعد ساعات قليلة، رغم جهود بذلها فريق من عشرين طبيبا لإنقاذه.