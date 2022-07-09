جنود أوكرانيون يصلون إلى بريطانيا.. ما الهدف؟

أعلنت الحكومة البريطانية السبت، وصول أول مجموعة من الجنود الأوكرانيين إلى المملكة المتحدة لتلقي التدريب في إطار دعم لندن لكييف منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في بيان: "هذا البرنامج التدريبي الجديد والطموح هو المرحلة التالية من دعم المملكة المتحدة للقوات المسلحة الأوكرانية في حربها للتصدي للعدوان الروسي".

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وأضاف وزير الدفاع الذي حضر التدريبات هذا الأسبوع أنه بفضل "خبرة" الجيش البريطاني "سنساعد أوكرانيا على إعادة بناء قواتها وتكثيف مقاومتها للدفاع عن سيادة البلاد وحقها في تقرير مستقبلها".

وفقاً لوزارة الدفاع، تم حشد 1050 جندياً بريطانياً في هذا البرنامج الذي ينظم في مواقع عسكرية شمال غرب وجنوب غرب وجنوب شرق المملكة المتحدة.

وستستغرق كل دورة أسابيع و"ستزود المجندين المتطوعين أصحاب الخبرة المحدودة أو المعدومة بالمهارات اللازمة ليكونوا فعالين في القتال على خط الجبهة" كما ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان.

ويشمل التدريب استخدام الأسلحة والإسعافات الأولية والتقنيات الميدانية والدوريات وقانون النزاعات المسلحة.

وبمناسبة الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - الذي استقال بعد ذلك بسبب سلسلة فضائح - إلى كييف في 17 حزيران، أعلن مقر رئاسة الوزراء أن لندن عرضت "تدريب ما يصل إلى 10 آلاف جندي كل 120 يوماً".

واعتبر بوريس جونسون أن هذا البرنامج للتدريب العسكري "يمكن أن يغير معادلة هذه الحرب من خلال توجيه أقوى العوامل وهي تصميم الأوكرانيين على تحقيق النصر".