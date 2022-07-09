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عربي-دولي
لأوّل مرة في الحج.. وزارة النقل السعودية تُجرّب "السكوتر الكهربائي"
Lebanon 24
09-07-2022
|
11:00
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اطلع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح الجاسر، السبت، على تجربة السكوتر الكهربائية، التي يتم تجربتها لأول مرة في حج هذا العام.
واطلع الجاسر على "سير العمل في هذه الآلية، والآليات المستخدمة، وطريقة تدريب الحجاج على استخدامها"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
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ويعد السكوتر أحد أنماط النقل الحديث، الذي تسعى منظومة النقل والخدمات اللوجستية للتوسع فيها في مختلف أنماط النقل؛ وذلك بهدف خدمة "ضيوف الرحمن".
ويهدف السكوتر إلى "اختصار وقت التنقل بين المشاعر المقدسة"؛ حيث تبلغ المسافة التي يقطعها بين مشعر عرفة ومزدلفة 15 دقيقة مقارنة بساعة بالمشي بالأقدام؛ وسيتم قياس مدى ملاءمته ومناسبة استخدامه في الأعوام المقبلة.
وتدفق نحو مليون حاج من مختلف دول العالم، السبت، على مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى، بعد أن باتوا ليلتهم في المشعر الحرام في مزدلفة.
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