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"جحيم روسي" في شرق أوكرانيا.. وقوات بيلاروسية تستطلع الحدود

Lebanon 24
09-07-2022 | 08:55
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تواصل روسيا "صناعة الجحيم" في شرق أوكرانيا، بينما حثت الحكومة الأوكرانية الناس في المناطق التي تحتلها روسيا في الجنوب على الإخلاء "بكل الوسائل الممكنة"، بحسب ما تقول كييف.

وقال حاكم لوغانسك، سيرغي غايداي، السبت، إن القوات الروسية تنجح في "صنع جحيم حقيقي" في قلب المنطقة الصناعية بشرق أوكرانيا، رغم التقارير التي أفادت بتوقفها العملياتي.
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وفي منشور على موقع "تلغرام"، قال إن روسيا أطلقت أكثر من 20 قذيفة مدفعية وقذيفة هاون وقذيفة صاروخية في المقاطعة خلال الليل وأن قواتها تضغط باتجاه الحدود مع دونيتسك المجاورة.
 
وأضاف "نحاول احتواء التشكيلات المسلحة للروس على طول خط المواجهة بأكمله"، وفقا لما نقلته وكالة " أسوشيتد برس".

في الأسبوع الماضي، استولت روسيا على آخر معقل رئيسي للمقاومة الأوكرانية في لوغانسك، مدينة ليسيتشانسك، وتوقع محللون أن تستغرق قوات موسكو على الأرجح وقتا لإعادة "تسليحها وإعادة تجميع صفوفها".

وعن ذلك قال غايداي "حتى الآن، لم يعلن العدو أي وقف عملياتي"، مضيفا "العدو ما زال يهاجم ويقصف أراضينا بنفس الشدة كما في السابق".
 
على جانب آخر، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، قيام وحدات من الجيش البيلاروسي بالاستطلاع على جبهات حدودية مع أوكرانيا.

ووفقا لموجز نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، فإن وحدات من القوات المسلحة البيلاروسية، تقوم بعمليات استطلاع وتعمل على تقوية الإجراءات المضادة ضد المصادر التقنية للاستخبارات، وخاصة الطائرات دون طيار، على "طول جبهتي فولين وبوليسيا".

وأفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بتمديد إغلاق المجال الجوي فوق الجزء الجنوبي من بيلاروس والمستمر منذ 24 شباط حتى 7 تشرين الأول، وفقا لما نقله موقع "بريفادا".
 
في جنوب أوكرانيا، استعرت المعارك الروسية الأوكرانية، ودمر الجيش الأوكراني "موقعين للقيادة الروسية"، في منطقة خيرسون.

وقالت رئيس مركز التنسيق الصحفي المشترك لقوات الأمن والدفاع الأوكرانية الجنوبية، ناتاليا هومينيوك، إنه "تم تدمير موقعين قياديين تابعين للجيش الروسي بعد أن قصفتهما الوحدات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية"، مضيفة أن "نتائج هذه الضربة ما زالت قيد التحقيق"، وفقا لما نقله موقع "بريفادا".

وأفادت كييف عن سماع دوي انفجارات، صباح الجمعة، في منطقة ميكولايف من حيث بدأت محاولات لشن هجوم مضاد على مدينة خيرسون المحتلة منذ الأيام الأولى للحرب، حسب "فرانس برس".
 
(الحرة) 
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