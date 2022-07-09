Advertisement

عربي-دولي

"أول دفعة" من الجنود الأوكرانيين تصل بريطانيا لتلقي التدريب

Lebanon 24
09-07-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-969873-637929881302047030.jpg
Doc-P-969873-637929881302047030.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، وصول أول مجموعة من الجنود الأوكرانيين إلى المملكة المتحدة لتلقي التدريب، في إطار دعم لندن لكييف منذ العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.


وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، في بيان: "هذا البرنامج التدريبي الجديد والطموح، هو المرحلة التالية من دعم المملكة المتحدة للقوات المسلحة الأوكرانية في حربها للتصدي للعدوان الروسي"، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
Advertisement

وأضاف وزير الدفاع الذي حضر التدريبات هذا الأسبوع: "بفضل خبرة الجيش البريطاني، سنساعد أوكرانيا على إعادة بناء قواتها وتكثيف مقاومتها، للدفاع عن سيادة البلاد وحقها في تقرير مستقبلها".
ووفقا لوزارة الدفاع، فقد تم حشد 1050 جنديا بريطانيا في هذا البرنامج، الذي ينظم في مواقع عسكرية شمال غربي وجنوب غربي وجنوب شرقي المملكة المتحدة.

وستستغرق كل دورة أسابيع و"ستزود المجندين المتطوعين أصحاب الخبرة المحدودة أو المعدومة، بالمهارات اللازمة ليكونوا فعالين في القتال على خط الجبهة"، حسب بيان لوزارة الدفاع البريطانية.

ويشمل التدريب استخدام الأسلحة والإسعافات الأولية والتقنيات الميدانية والدوريات وقانون النزاعات المسلحة.
وبمناسبة الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - الذي استقال بعد ذلك بسبب سلسلة فضائح - إلى كييف في 17 يونيو، أعلن مقر رئاسة الوزراء أن لندن عرضت "تدريب ما يصل إلى 10 آلاف جندي كل 120 يوما".

واعتبر جونسون أن هذا البرنامج للتدريب العسكري "يمكن أن يغير معادلة هذه الحرب، من خلال توجيه أقوى العوامل، وهي تصميم الأوكرانيين على تحقيق النصر".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2022-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2022-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2022-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:54 | 2022-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-07-09
16:41 | 2022-07-09
16:30 | 2022-07-09
15:30 | 2022-07-09
15:00 | 2022-07-09
14:58 | 2022-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website