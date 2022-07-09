25
o
بيروت
25
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عفو رئاسي مصري عن 1270 سجينا بمناسبة "العيد"
Lebanon 24
09-07-2022
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي العقوبات المقضي بها بحق 1270 نزيلا بالسجون، "تأكد انطباق شروط العفو عليهم".
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، أنه "تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2022، بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، فقد قام قطاع الحماية المجتمعية بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج".
Advertisement
وأضاف البيان: "انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 1270 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو".
واستطرد موضحا أن ذلك "يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بإطلالة جريئة.. نانسي عجرم بـ "الشورت" والمتابعون: " لابسه من غير هدوم" (صورة)
Lebanon 24
بإطلالة جريئة.. نانسي عجرم بـ "الشورت" والمتابعون: " لابسه من غير هدوم" (صورة)
02:31 | 2022-07-09
09/07/2022 02:31:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثٌ مروّع يودي بحياة رجل الأعمال عزّت الداعوق ونجله في شرم الشيخ
Lebanon 24
حادثٌ مروّع يودي بحياة رجل الأعمال عزّت الداعوق ونجله في شرم الشيخ
13:37 | 2022-07-09
09/07/2022 01:37:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"دولار واحد" في لبنان.. هذا ما تحصلون عليه عبر هواتفكم
Lebanon 24
بـ"دولار واحد" في لبنان.. هذا ما تحصلون عليه عبر هواتفكم
11:54 | 2022-07-09
09/07/2022 11:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في حيّ السلم.. فيديو يوثّق ما يجري
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في حيّ السلم.. فيديو يوثّق ما يجري
12:54 | 2022-07-09
09/07/2022 12:54:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت ببكيني مُثير كشف الكثير.. نجمة مسلسل "مرارة الحب" التركية تُفاجئ الجمهور بصورها! (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت ببكيني مُثير كشف الكثير.. نجمة مسلسل "مرارة الحب" التركية تُفاجئ الجمهور بصورها! (فيديو)
23:00 | 2022-07-08
08/07/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2022-07-09
زيلينسكي يقيل سفراء أوكرانيا في 4 دول
16:41 | 2022-07-09
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير تركي آل سعود
16:30 | 2022-07-09
زاخاروفا: بلينكن اختلق قصصا عن عزل لافروف بمجموعة الـ20
15:30 | 2022-07-09
واشنطن: 400 مليون دولار مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
15:00 | 2022-07-09
الشرطة اليابانية: هناك ثغرات لا يمكن إنكارها في أمن آبي
14:58 | 2022-07-09
بعد احتجاجات عاصفة.. رئيس سريلانكا يحدد موعد التنحي
فيديو
لأول مرة منذ 11 عاماً.. الأسد يزور حلب وظهور لافت لزوجته أسماء وأولاده (صور وفيديو)
Lebanon 24
لأول مرة منذ 11 عاماً.. الأسد يزور حلب وظهور لافت لزوجته أسماء وأولاده (صور وفيديو)
23:00 | 2022-07-08
10/07/2022 04:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مُشتبه بعلاقته بحزب الله: أميركا تتسلم اليوم لبنانياً ينشط بغسيل الأموال في 4 قارات.. من هو؟ (فيديو)
Lebanon 24
مُشتبه بعلاقته بحزب الله: أميركا تتسلم اليوم لبنانياً ينشط بغسيل الأموال في 4 قارات.. من هو؟ (فيديو)
00:44 | 2022-07-08
10/07/2022 04:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
16:00 | 2022-07-05
10/07/2022 04:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact