عفو رئاسي مصري عن 1270 سجينا بمناسبة "العيد"

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أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي العقوبات المقضي بها بحق 1270 نزيلا بالسجون، "تأكد انطباق شروط العفو عليهم".وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، أنه "تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2022، بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، فقد قام قطاع الحماية المجتمعية بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج".وأضاف البيان: "انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 1270 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو".