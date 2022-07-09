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عربي-دولي
الشرطة اليابانية: هناك ثغرات لا يمكن إنكارها في أمن آبي
Lebanon 24
09-07-2022
|
15:00
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صرح قائد شرطة منطقة نارا، السبت، أن هناك ثغرات "لا يمكن إنكارها" في الإجراءات الأمنية الخاصة برئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي قُتل بالرصاص، الجمعة، خلال تجمع انتخابي في المدينة الواقعة في غرب البلاد، ووعد بإجراء تحقيق.
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وقال رئيس شرطة محافظة نارا، تومواكي أونيزوكا، للصحافيين: "أعتقد أنه لا يمكن إنكار وجود مشاكل تتعلق بإجراءات الحراسة والترتيبات الأمنية لرئيس الوزراء السابق آبي"، متعهداً "بكشف المشاكل بشكل كامل واتخاذ الإجراءات التي تترتب على ذلك"، وفق فرانس برس.
"تحقيق معمق"
كما أضاف أنه "من الملحّ أن نجري تحقيقاً معمقاً، لتوضيح ما حدث" دون التوسع في أوجه القصور في الترتيبات الأمنية الجمعة.
كذلك علق بتأثر على اغتيال شينزو آبي قائلاً: "منذ أن أصبحت ضابط شرطة في عام 1995 وطوال مسيرتي المهنية الممتدة لأكثر من 27 عاماً لم أشعر بندم أكبر ولا بأسف أكبر مما أشعر به اليوم".
رصاصتان في رقبته
يذكر أنه عند وقوع الهجوم، كان رئيس الوزراء السابق البالغ 67 عاماً يلقي خطاباً في تجمع انتخابي في منطقة نارا قبل انتخابات مجلس الشيوخ، التي تجرى الأحد، عندما سُمع أزيز رصاص.
وأصيب شينزو آبي برصاصتين في رقبته وأعلنت وفاته بعد ساعات على الرغم من جهود بذلها فريق من 20 طبيباً.
إلى ذلك أقر منفذ الهجوم الذي أوقف في مكان الواقعة، بأنه استهدف آبي عمداً، موضحاً للشرطة أنه كان حاقداً على منظمة اعتقد أن رئيس الوزراء السابق على ارتباط بها.
فيما أفاد عدد من وسائل الإعلام اليابانية أن منفذ الهجوم البالغ 41 عاماً التحق في الماضي بـ"القوة البحرية للدفاع الذاتي" أي سلاح البحرية الياباني، واستخدم سلاحاً "يبدو يدوي الصنع"، ويجري حالياً فحصه.
الاستعدادات للانتخابات ستستمر
من جهته أكد رئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا، الجمعة، أن الاستعدادات للانتخابات، "أساس الديمقراطية"، ستستمر بشكل طبيعي.
وشارك كيشيدا الذي ينتمي مثل شينزو آبي إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي، صباح السبت في تجمع انتخابي في ياماناشي (غرب طوكيو). وقال أمام نحو 600 شخص، بحسب صحيفة ماينيتشي اليومية، إن "العنف لا يمكن أن يتغلب على الكلمة".
في حين نقلت الصحيفة عن أحد أفراد قوات الأمن قوله: "لن ندع ما حدث بالأمس يتكرر مرة أخرى". وتحدث عن نظام أمني معزز بتركيب أجهزة لكشف المعادن وتفتيش حقائب المشاركين.
يشار إلى أنه لا تكون الإجراءات الأمنية صارمة أحياناً خلال التجمعات الانتخابية المحلية في اليابان حيث تعتبر الجرائم العنيفة نادرة والقوانين المتعلقة بالأسلحة النارية صارمة جداً. لكن البعض يقول إن التدابير لم تكن كافية في نارا نظراً إلى أهمية شخص آبي.
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