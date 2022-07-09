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عربي-دولي
واشنطن: 400 مليون دولار مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
Lebanon 24
09-07-2022
|
15:30
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تبلغ قيمتها 400 مليون دولار، مؤكدة أن إجمالي المساعدات، التي قدمتها واشنطن لكييف حتى الآن بلغت 7.32 مليار دولار.
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وأوضحت وزارة الخارجية أن واشنطن سرعت المساعدات العسكرية لأوكرانيا في الأسابيع الماضية.
يأتي بيان الخارجية، عقب توقيع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، على مرسوم حول تخصيص 400 مليون دولار لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.
"أمنح لوزير الخارجية الصلاحيات"
وجاء في مرسوم بايدن: "أمنح لوزير الخارجية الصلاحيات، لإدارة تخصيص ما يصل إلى 400 مليون دولار لتقديم المواد الدفاعية وخدمات وزارة الدفاع والتعليم والتدريب العسكري كمساعدة لأوكرانيا".
4 راجمات صواريخ هيمارس
وكان البنتاغون قد أعلن في وقت سابق أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا ستضمن 4 راجمات صواريخ HIMARS وألف قذيفة من عيار 155 ملم وعربات تكتيكية وقطع الغيار وغير ذلك من الأجهزة والمعدات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية خلال إحاطة إعلامية: "حتى الآن تسلمت أوكرانيا 8 من هذه الأنظمة، مع حزمة المساعدة الجديدة، سيصل مجموعها إلى 12".
مراقبة مصير الأسلحة
كما أكدت أن واشنطن على اتصال دائم بأوكرانيا فيما يتعلق بمصير الأسلحة الموردة إلى كييف، وتراقب بعناية استخدامها وتأخذ هذه البيانات في الاعتبار عند التخطيط لمساعدة عسكرية جديدة.
وفي الشهر الماضي، أعلنت أميركا تقديم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة مليار دولار، تشمل أسلحة مدفعية ومنظومات دفاع ساحلية، بجانب ذخيرة مدفعية وأنظمة صواريخ متطورة، يحتاجها الأوكرانيون في عملياتهم الدفاعية في دونباس.
يذكر أن إجمالي حجم المساعدات العسكرية الأميركية التي قد قدمتها واشنطن لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية بلغ 7.3 مليار دولار.
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