واشنطن: 400 مليون دولار مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تبلغ قيمتها 400 مليون دولار، مؤكدة أن إجمالي المساعدات، التي قدمتها واشنطن لكييف حتى الآن بلغت 7.32 مليار دولار.

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يأتي بيان الخارجية، عقب توقيع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، على مرسوم حول تخصيص 400 مليون دولار لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.



"أمنح لوزير الخارجية الصلاحيات"

وجاء في مرسوم بايدن: "أمنح لوزير الخارجية الصلاحيات، لإدارة تخصيص ما يصل إلى 400 مليون دولار لتقديم المواد الدفاعية وخدمات وزارة الدفاع والتعليم والتدريب العسكري كمساعدة لأوكرانيا".



4 راجمات صواريخ هيمارس

وكان البنتاغون قد أعلن في وقت سابق أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا ستضمن 4 راجمات صواريخ HIMARS وألف قذيفة من عيار 155 ملم وعربات تكتيكية وقطع الغيار وغير ذلك من الأجهزة والمعدات.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية خلال إحاطة إعلامية: "حتى الآن تسلمت أوكرانيا 8 من هذه الأنظمة، مع حزمة المساعدة الجديدة، سيصل مجموعها إلى 12". وأوضحت وزارة الخارجية أن واشنطن سرعت المساعدات العسكرية لأوكرانيا في الأسابيع الماضية.يأتي بيان الخارجية، عقب توقيع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، على مرسوم حول تخصيص 400 مليون دولار لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا."أمنح لوزير الخارجية الصلاحيات"وجاء في مرسوم بايدن: "أمنح لوزير الخارجية الصلاحيات، لإدارة تخصيص ما يصل إلى 400 مليون دولار لتقديم المواد الدفاعية وخدمات وزارة الدفاع والتعليم والتدريب العسكري كمساعدة لأوكرانيا".4 راجمات صواريخ هيمارسوكان البنتاغون قد أعلن في وقت سابق أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا ستضمن 4 راجمات صواريخ HIMARS وألف قذيفة من عيار 155 ملم وعربات تكتيكية وقطع الغيار وغير ذلك من الأجهزة والمعدات.وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية خلال إحاطة إعلامية: "حتى الآن تسلمت أوكرانيا 8 من هذه الأنظمة، مع حزمة المساعدة الجديدة، سيصل مجموعها إلى 12".